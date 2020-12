Se c’è una conduttrice che sente particolarmente i giorni delle festività natalizie, quella persona è proprio Antonella Clerici, colei che guida É sempre mezzogiorno. Già dai primissimi giorni di dicembre il programma culinario di Rai 1 ha preso a cuore le feste di natale dispensando ricette e trasformando lo studio in una sorta di villaggio di natale. Le cartoline ‘live’ innevato della Val Borbera nei giorni scorsi hanno dato un ulteriore tocco suggestivo ad uno studio colorato e addobbato a festa.

La puntata della vigilia di natale (trasmessa come sempre da Rai 1) è stata fatta e pensata soprattutto per i bambini che si son ritrovati davanti alla tv. Un piccolo regalo arriva non appena parte il programma dopo il concerto di Natale dal Teatro alla Scala di Milano: Il Piccolo coro “Mariele Ventre” dell’Antoniano di Bologna diretto da Sabrina Simoni canta la sigla d’apertura dallo studio che ospiterà gli speciali natalizi dello Zecchino d’oro.

La sigla natalizia di #esempremezzogiorno cantata dal piccolo coro dell'Antoniano di Bologna. pic.twitter.com/UIy7ENHgaK — L🎄LLERO (@see_lallero) December 24, 2020

Ma per una puntata fatta per i bambini, non possono mancare dei pupazzi. Dopo l’ospitata di Topo Gigio nella prima parte di É sempre mezzogiorno si veste a festa per i più piccoli (video), ecco che lo scoiattolo sempre appollaiato sulla sua casa nell’albero per il gioco telefonico si trasforma in un vero pupazzo. Antonella Clerici adornata da un lungo mantello rosso natalizio si volta dietro l’albero sorprendendosi alla vista dell’animale in carne e…peluche! Si avvicina alla conduttrice canticchiando Jingle Bell rock augurando “Buon Natale“, ne nasce una buffa conversazione: “Ma che bella scoiattolina – dice la Clerici – tutti i bambini che sono a casa sono felici“.

Per alcuni questi gesti possono essere poco utili dato il periodo, al contrario bisognerebbe pensare che lasciare spazio all’immaginazione o regalare ai più piccoli un momento di leggerezza come questi (anche da vecchia tv dei ragazzi, perché no) può servire e può allietare. La tv deve saper recuperare l’armonia delle cose semplici come questo sketch e poterselo permettere adesso ha un valore in più. Pensiamoci.