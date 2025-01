Oggi, 9 gennaio 2025, il programma di Rai 1 con Antonella Clerici non va in onda: il motivo e quando torna È sempre mezzogiorno.

Perché È sempre mezzogiorno oggi, 9 gennaio 2025, non va in onda? Quando torna

Chi si è sintonizzato su Rai 1 stamani, giovedì 9 gennaio 2025, attorno o dopo le 12 non troverà – come al solito – l’appuntamento con È sempre mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici. La trasmissione del mezzogiorno di Rai 1 oggi infatti non va in onda nel suo slot del daytime (dalle 12 alle 13:25) per via della diretta speciale del Tg1 dedicata alla conferenza stampa di inizio anno del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Cosa va in onda il 9 gennaio 2025 al posto di È sempre mezzogiorno

Come spiega il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti in una nota pubblicata sul suo sito ufficiale: Sono 160 i giornalisti accreditati per la conferenza stampa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che si terrà oggi, giovedì 9, alle ore 11:00, nell’aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, moderata da Carlo Bartoli, presidente del Cnog e che sarà trasmessa in diretta TV su Rai 1. Al Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, che organizza l’evento insieme all’Associazione Stampa Parlamentare, sono giunte 95 richieste per porre la domanda alla Premier, di queste ne sono state sorteggiate 40.

Sono inoltre 82 gli ospiti istituzionali, tra i quali hanno confermato il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario all’Informazione ed Editoria Alberto Barachini, la prima presidente della Corte di cassazione Margherita Cassano, il Procuratore Generale della Corte di Cassazione Luigi Salvato, la vice presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati Valentina Grippo, la Garante dell’Autorità dell’Infanzia Carla Garlatti. Saranno inoltre presenti i vertici degli organismi di categoria: Fnsi, Inpgi, Casagit salute, Fondazione Casagit, Fondo complementare giornalisti, Ucsi e il presidente dell’Associazione Stampa Estera Maarten Van Aalderen.

Per la stampa estera sono state sorteggiate, per le domande, quattro testate: ERT Tv Greca, The Times di Londra, Politico di Bruxelles e Rossiya Segodnya di Mosca.

La diretta, protraendosi fino all’orario dell’edizione ordinaria del telegiornale (secondo indicazione della guida tv – visibile anche su Rai Play – e secondo l’EPG informativo del digitale terrestre), non consente dunque la trasmissione della nuova puntata di È sempre mezzogiorno.

Quando torna in onda È sempre mezzogiorno?

Il programma tornerà regolarmente domani, venerdì 10 gennaio 2024, per l’ultima puntata della settimana alle ore 11:55 su Rai 1.