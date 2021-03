Una piccola distrazione nel registrare la puntata odierna di È sempre mezzogiorno (la puntata del venerdì, salvo rare eccezioni, è sempre registrata) ha portato Antonella Clerici a commettere una gaffe sull’America’s Cup, il più famoso trofeo nello sport della vela, che sta andando in scena in questi giorni, venendo trasmesso in diretta, in piena notte, su Rai2.

Mentre infatti la padrona di casa era con Mattia e Maura Impronta, che stavano cucinando della pizza con la scarola, è stata fatta partire la canzone Luna rossa (minuto 58/59 per recuperare su Rai Play), sulle note della quale la Clerici, da ex giornalista sportiva, non ha potuto che inserirsi con la notizia della competizione che si sta svolgendo in questi giorni e che appunto la stessa Rai trasmette.

Speriamo in Luna Rossa… Proprio questa sera ricominciano le gare della famosa America’s Cup contro New Zealand. Siamo già sull’uno a uno. Questa sera riprendono le regate. Sono sul pezzo per quanto riguarda lo sport. Mi piace tantissimo, c’è una tecnologia pazzesca su queste barche a vela.

La Clerici è evidentemente inciampata in un piccolo tranello della registrata: il riferimento da lei fatto al risultato è ovviamente errato se si considera che nella scorsa notte si sono disputate altre due regate, che hanno visto mutare il risultato in un 2-2 fra Luna Rossa e New Zealand.

Probabilmente alla conduttrice di È sempre mezzogiorno è sfuggito in sede di registrazione il pensiero che quando la puntata sarebbe andata in onda il risultato parziale della competizione che vede impegnati gli azzurri sarebbe stato diverso. Un errore assolutamente perdonabile, a maggior ragione per Antonella Clerici, da sempre abituata alla diretta e quindi a non omettere particolari legati all’attualità, che come in questo caso possono facilmente smascherare una puntata registrata.

Vera è però la notizia che questa sera si disputeranno altre due gare per Luna Rossa, impegnata in gara 5 e 6.