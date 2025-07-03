Un avvicendamento che era nell’aria. Giovanna Civitillo non sarà nella nuova stagione di È sempre Mezzogiorno. Ecco chi arriva

È sempre Mezzogiorno, fuori la Civitillo: da chi sarà sostituita

Una nuova stagione televisiva si avvicina e con essa arrivano anche i primi cambiamenti nei palinsesti Rai. Tra le novità più discusse, c’è l’uscita di scena di Giovanna Civitillo da È sempre mezzogiorno, il programma di cucina e intrattenimento condotto da Antonella Clerici su Rai 1. Al suo posto, a partire da settembre, una giornalista e volto noto al pubblico televisivo.

La notizia ha iniziato a circolare nelle scorse ore, trovando conferma da più fonti del settore. Giovanna Civitillo, presente in trasmissione dal 2022, non tornerà nella prossima stagione. Sebbene la decisione venga ufficialmente presentata come una normale rotazione di cast, secondo indiscrezioni, questa mossa potrebbe nascondere anche motivazioni più strategiche. Civitillo è infatti la moglie di Amadeus, storico volto Rai recentemente passato al gruppo Warner Bros Discovery. Non è escluso, dunque, che l’esclusione possa essere letta anche come una conseguenza indiretta di questo addio, simbolico o meno.

Al momento, Giovanna Civitillo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla sua uscita dalla trasmissione. Tuttavia, circa un mese fa, aveva pubblicato un post su Instagram in cui ringraziava pubblicamente Antonella Clerici, la squadra di lavoro e il pubblico che l’aveva sempre accolta con affetto. Un messaggio che oggi, a distanza di settimane, suona quasi come un commiato.

Un cambio che non passa inosservato

A prendere il posto di Giovanna Civitillo, sarà Carlotta Mantovan, vedova del compianto Fabrizio Frizzi, entrerà ufficialmente nel cast fisso della trasmissione. La scelta sembra essere stata promossa dalla Direzione Intrattenimento DayTime della Rai, attualmente guidata da Angelo Mellone. Un cambiamento importante che segna una svolta nella struttura del programma, pronto a rinnovarsi in vista della nuova edizione autunnale.

Carlotta Mantovan è una giornalista e conduttrice molto amata dal pubblico italiano. Dopo la morte di Fabrizio Frizzi nel 2018, ha scelto di mantenere un profilo discreto, tornando in televisione gradualmente. La sua partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2022 ha segnato un momento importante della sua carriera pubblica e personale, mostrandola al grande pubblico in una veste più leggera ma sempre elegante.

Il legame professionale e personale con Antonella Clerici è solido. Le due donne hanno lavorato insieme già in passato, in particolare nel programma Portobello, esperienza che ha consolidato la loro intesa e la reciproca stima. Non stupisce quindi che sia stata proprio Clerici a volerla al suo fianco per la nuova stagione del suo fortunato show di mezzogiorno.

Con l’ingresso di Carlotta Mantovan, È sempre mezzogiorno si prepara a inaugurare una nuova fase. Il programma manterrà la sua formula originale fatta di ricette, ospiti e momenti di leggerezza, ma l’arrivo della giornalista potrebbe portare anche un tocco di sensibilità diversa, più vicina al racconto e all’empatia, in linea con lo stile pacato e raffinato che da sempre contraddistingue Mantovan.