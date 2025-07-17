E’ sempre Cartabianca chiude: quando torna, le parole di Bianca Berlinguer

Anche la stagione televisiva di È sempre Cartabianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer è arrivato a conclusione. La giornalista ha salutato il suo pubblico con l’ultima puntata andata in onda martedì 15 luglio. Un finale che ha confermato l’identità di un programma che accende dibattiti, genera polemiche, ma che è anche in grado di regalare momenti di inaspettata leggerezza. Sullo sfondo, la promessa della conduttrice: “Torneremo a settembre. Non ci sperate, non vi libererete di noi”.

Il programma, che nel suo secondo anno su Mediaset ha consolidato un pubblico affezionato, ha chiuso con una puntata particolarmente vivace. Tra scontri accesi, battute taglienti e siparietti surreali, la serata si è trasformata in una vera e propria sintesi dello spirito della trasmissione, che porta avanti la ricetta vincente in cui l’ informazione incontra lo spettacolo, e dove la conduzione di Berlinguer riesce a tenere insieme gli opposti con uno stile unico.

Un finale col botto tra ironie, litigi e affondi

Il saluto di stagione si è aperto con un classico della casa: il battibecco tra Bianca Berlinguer e Mauro Corona. Questa volta il pretesto è stato un taglio di capelli, ma basta poco per trasformare la scena in un teatrino carico di doppi sensi e schermaglie.

“Lei insiste sempre sulla mia capigliatura, doveva fare la barbiera oppure l’ecologista” commenta l’alpinista che con la sua consueta vena provocatoria, flirta e punzecchia la conduttrice che, pur irritata, non si tira mai indietro. “Il fatto che lei osservi la mia brutta faccia vuol dire che le piaccio e questo mi onora”. La Berlinguer risponde subito: “Ma questo cosa c’entra? Io osservo la faccia di tutti, belli o brutti che siano! Quando la vedo, è certo che la osservo”. E Corona: “Lei, Bianchina, deve vedermi col cuore, con l’anima, da innamorata qual è”. Tuttavia la conduttrice lo smonta subito: “ma io non sono minimamente innamorata di lei! Perché dovrei vederla con occhi diversi? Tra sciate e frecciatine, i due danno vita a uno degli scambi più gustosi della serata. Non sono mancate incursioni nel costume e nella politica.

Iva Zanicchi – ospite della serata – ha commentato con tono severo l’episodio virale dell’aeroporto di Fiumicino, criticando il privilegio di chi salta la fila. Luca Barbareschi, invece, ha scaldato gli animi con riflessioni su Trump, Netanyahu e Gaza, usando parole forti che hanno fatto sobbalzare conduttrice e ospiti. La tensione è salita, soprattutto quando l’attore ha definito le immagini provenienti da Gaza “pornografia visiva”, provocando un netto dissenso da parte di Berlinguer: “Trovo inaccettabile quel termine. È bene che si veda cosa succede”.

In chiusura, Bianca Berlinguer si è lasciata andare a un lungo ringraziamento, ricordando il lavoro della squadra e sottolineando la libertà editoriale garantita da Mediaset. “Abbiamo seguito la nostra coscienza, anche su temi scomodi”, ha dichiarato, rivolgendo un pensiero al dramma umanitario in Medio Oriente. Ma a tranquillizzare i telespettatori è stata soprattutto una frase detta quasi in tono di sfida: “Non ci sperate, non vi libererete di noi”.

La conduttrice ha confermato che il programma tornerà a settembre, anche se la data precisa non è ancora ufficiale. È sempre Cartabianca non è quindi un addio, ma un arrivederci. E, viste le premesse, la nuova stagione promette scintille.