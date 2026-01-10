E-Prix Città del Messico 2026: circuito, favoriti e dove vedere la seconda tappa stagionale

La Formula E apre la nuova stagione a Città del Messico: altitudine, Attack Mode e un tracciato iconico per la prima sfida del 2026.

La Formula E prosegue la stagione con uno degli appuntamenti più iconici del calendario: l’E-Prix di Città del Messico.

La capitale messicana ospita la seconda gara del campionato elettrico, una tappa che negli anni ha spesso fornito indicazioni pesanti sugli equilibri tecnici e sportivi dell’intera annata. Subito alta tensione, dunque, su un tracciato che non perdona errori e che mette alla prova uomini e monoposto.

Il circuito dell’E-Prix di Città del Messico

La corsa si disputa, come da tradizione, all’interno dell’Autodromo Hermanos Rodríguez, utilizzato in una configurazione ridotta rispetto a quella della Formula 1. Il layout misura poco più di 2,6 chilometri, con 16 curve, lunghi tratti di scorrimento e il celebre passaggio nello stadio del Foro Sol, dove è collocata anche la zona di Attack Mode. Un elemento distintivo è l’altitudine: oltre 2.200 metri sul livello del mare, un fattore che incide su raffreddamento, gestione dell’energia e affidabilità.

Il tracciato messicano ha spesso regalato gare combattute e finali imprevedibili, premiando chi riesce a trovare il giusto compromesso tra aggressività e risparmio energetico. Non a caso, nel tempo ha visto vincitori diversi e ribaltamenti di pronostico anche nelle fasi finali.

Formula E, i temi sportivi della vigilia

L’E-Prix di Città del Messico segna il vero inizio della stagione dopo la gara in Brasile a San Paolo vinta da Jake Dennis sulla Porsche di Andretti ed è di fatto anche l’inaugurazione ufficiale delle grandi competizioni FIA su pista e rappresenta subito un banco di prova per tutti. Tradizionalmente, chi parte forte su questo circuito dimostra di avere una base tecnica solida per l’intero campionato. Attenzione anche alle penalità e alla gestione delle qualifiche, spesso decisive su una pista dove superare non è semplice.

Il livello di equilibrio resta elevatissimo, con più squadre potenzialmente in grado di lottare per il successo. L’altitudine e il layout tecnico rendono il weekend messicano uno dei più complessi da interpretare, soprattutto alla prima uscita stagionale.

Dove vedere l’E-Prix di Città del Messico in TV e streaming

L’E-Prix di Città del Messico sarà trasmesso in diretta televisiva su Mediaset – canale 20 – ma solo in differita a partire dalle 23.30. Il collegamento diretto è su Eurosport, con copertura completa anche in streaming sia su MediasetInfinity che su Discovery+.

La partenza della gara è fissata per le 21.05 italiane di sabato, un orario serale che esalta lo spettacolo e chiude un weekend che promette subito scintille.