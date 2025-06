É morto Pietro Ghislandi, comico di Striscia La Notizia che ha dato vita al pupazzo Sergio

Pietro Ghislandi si è spento la scorsa notte nella sua casa a Bergamo, il comico aveva 69 anni e lascia un profondo vuoto nella sua famiglia e nel mondo dello spettacolo. La carriera di Ghislandi è stata caratterizzata da diversi successi nel cinema, in teatro e in tv. L’attore ha conquistato il pubblico grazie alla partecipazione a programmi di successo come Fantastico. Pippo Baudo gli diede la possibilità di esibirsi con il pupazzo Sergio, in quell’occasione mostrò il suo talento di ventriloquo: esibizioni che segnarono l’avvio della sua carriera e che lo portarono ad esibirsi in diversi format, ma anche al teatro

Ghislandi vanta una carriera eclettica e versatile, e ha all’attivo diversi successi e collaborazioni con artisti di spessore. Nel corso della sua carriera è passato da ruoli ironici e divertenti a quelli più impegnati e ogni volta ha ricevuto critiche positive e consensi da parte del pubblico che lo ha sempre premiato rivelandogli tutto il suo sostegno. Ha lavorato anche al cinema in Soldati – 365 all’alba di Marco Risi e in diverse occasioni ha collaborato con Leonardo Pieraccioni, con cui ha instaurato anche un rapporto di amicizia.

Tra i più popolari :ll principe e il pirata, Il paradiso all’improvviso, Ti amo in tutte le lingue del mondo e in Professor Cenerentolo. Non tutti sanno che è stato protagonista di diversi spot pubblicitari e ha lavorato come controfigura di Renato Pozzetto. Per un periodo Ghislandi è stato anche parte dello staff di Striscia la notizia. Nel 2020 ha anche vinto il premio Key Award al Festival Internazionale del film pubblicitario

Pietro Ghislandi, le cause della morte

I diversi lavori fatti nel mondo della tv e del cinema non lo hanno mai allontanato dal suo migliore amico: il pupazzo Sergio. Quando si esibiva con lui mostrava appieno la sua completezza artistica: i due in scena erano esilaranti e conquistavano tutti. Ghislandi era da tempo malato, e questo lo ha portato ad allontanarsi dalle scene.

La notizia del decesso è stata data dall’Eco di Bergamo e ha avuto un’immediato eco mediatico. Per il momento non sono state rese note le cause della morte, ma sul suo profilo social non è stato pubblicato nessun post che annuncia la dipartita. In ogni caso i fan hanno voluto inviare le loro condoglianze alla famiglia e hanno ricordato il talento innato dell’attore: “Che brutta notizia… adesso, con la tua simpatia, Fai sorridere gli Angeli” , ha scritto un utente.

E ancora: “Grande Pietro, ci mancherai…”. Tra i suoi vanti più grandi quello di aver lavorato con Mel Brooks, anche se il suo sogno era quello di somigliare a Jack Nicholson. Ghisaldi è rimasto attivo sui social fino a qualche settimana fa quando ha annunciato che il rinvio del suo spettacolo.