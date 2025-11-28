“È inammissibile”: lo sfogo di Agnese dopo Uomini e Donne, cosa è successo lontano dalle telecamere

Attorno a Uomini e Donne, continuano a ruotare polemiche. Stavolta ad essere presa di mira è Agnese De Pasquale, dama del Trono Over che si è scambiata un bacio passionale con Roberto Priolo, il cavaliere con cui ha iniziato una frequentazione nello studio televisivo. Un rapporto che si sta facendo sempre più intenso, tanto che ha catturato l’attenzione del mondo del web.

Cosa è successo ad Agnese dopo il bacio

In queste ultime settimane, il percorso di Agnese non è affatto stato semplice. In primis la dama ha iniziato a conoscere Federico Mastrostefano, con cui ci sono stati diversi alti e bassi. Con lui non è in realtà mai nato alcun interesse ed è per questo che entrambi hanno scelto di prendere due strade diverse. Poi è iniziata la frequentazione con Roberto Priolo, con cui è scattata subito una sintonia speciale, tanto che i due si sono scambiati un bacio appassionato davanti al pubblico del dating show.

Un episodio che ha fatto scatenare non poche polemiche sul web. Un utente ha infatti insultato, in modo abbastanza pesante, Agnese e l’ha definita con termini volgari e misogini. Un’offesa che è arrivata proprio da un’altra donna. Agnese ha quindi deciso di condividere l’insulto sulle sue Instagram stories, in modo da denunciare quanto è successo e dimostrare l’odio gratuito che continua a circolare in rete e che colpisce spesso personaggi della tv e dello spettacolo.

La reazione della dama sui social

Agnese ha poi pubblicato un post su Instagram dove ha messo in evidenza il commento che ha ricevuto. “Ho pensato a lungo se pubblicare questo post perché sporcare il mio profilo con odio e violenza mi duole” – ha scritto lei – “Ma è giusto farlo. Questa è la violenza verbale che si riceve solo perché si è Donne. E no, non fa parte del gioco. È inammissibile”. La stessa ha poi fatto presente che in quei baci non ci sarebbe nulla di sporco e si è definita una donna passionale, libera, autonoma, così come l’hanno cresciuta i suoi genitori.

“Essere una donna libera non fa di me una donnaccia, né una cattiva madre, né una pessima lavoratrice” – ha continuato – “Prima di quel bacio ne avevo dati altri 2 ad altre due persone e anche l’uomo che era con me, stessa situazione! Ma lui è un signore e io?”. A difenderla ci ha pensato lo stesso Roberto Priolo che, sotto il post, ha commentato: “Non lasciare che le parole degli altri ti colpiscano, Agnese. Sei una persona speciale e il nostro momento insieme è stato autentico. Sei la mia donna e sono fiero di te. Sono fiero di noi”.