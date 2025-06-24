“E’ il nuovo De Martino”. Non solo Stefano, su chi vuole puntare la Rai

Mentre il pubblico si affeziona sempre di più ai volti famosi della televisione nazionale, i dirigenti della Rai non stanno a guardare: sono a lavoro per disegnare i nuovi conduttori che faranno breccia nel cuore degli telespettatori nella prossima stagione.

Tra conferme e nuovi ingressi, spunta un nome che comincia a far rumore: Flavio Montrucchio. Si sa bene, non è un esordiente, anzi: la sua carriera, iniziata con la vittoria del Grande Fratello oltre vent’anni fa, lo ha portato a diventare uno dei conduttori più apprezzati del piccolo schermo. Ma ora sembra arrivato il momento per lui di fare il salto in prima linea.

Secondo le prime indiscrezioni, Montrucchio potrebbe essere chiamato ad affiancare Anna Falchi nella nuova edizione de I Fatti Vostri, prendendo il posto di Tiberio Timperi. Una scelta che non passa inosservata, e che per molti ricorda una strategia già vista: quella che ha portato Stefano De Martino a diventare uno dei volti più spendibili della rete.

Il volto nuovo della Rai

Stefano De Martino è l’asso della manica della Rai. L’azienda radiotelevisiva pubblica ha puntato tutto su di lui, ma non può essere solo il suo volto giovane e apprezzato a decretare la nuova pagina dei primi canali. La promozione di Montrucchio non è casuale, ma racconta una chiara intenzione della Rai: scommettere su personalità fresche, ma già collaudate, capaci di unire esperienza, fascino e spontaneità.

Ecco quindi che il confronto diventa inevitabile. Come De Martino, anche Montrucchio arriva da un contesto televisivo popolare, ma ha saputo evolversi fino a ritagliarsi uno spazio credibile alla guida di programmi di successo. La sua conduzione di Linea Verde Estate, insieme a Margherita Granbassi, sta riscuotendo ottimi consensi, confermando la sua capacità di muoversi con disinvoltura tra intrattenimento e contenuti divulgativi.”Sono davvero entusiasta perché è un programma che amo e che seguivo già da piccolo con i miei nonni” ha confessato in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni.

Ma cosa c’è davvero dietro questa manovra? C’è chi legge nella possibile ascesa di Montrucchio un piano di riserva: un’alternativa pronta da schierare nel caso in cui il rapporto tra De Martino e l’emittente si incrinasse. Nonostante gli ascolti altissimi ottenuti con Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile, infatti, da tempo circolano voci di un certo fastidio ai piani alti per l’esposizione mediatica del giovane conduttore. Tra presunti flirt e paparazzate, Stefano continua a far parlare di sé anche fuori dallo studio. E questo, pare, non piaccia a chi vorrebbe per la rete pubblica un’immagine più sobria e istituzionale.

Nel frattempo, Viale Mazzini sta consolidando il resto del palinsesto con nomi ormai ben rodati: Belve con Francesca Fagnani continuerà a raccontare senza filtri personaggi celebri in prima serata, Paola Perego dovrebbe tornare con Citofonare Rai2, e Marco Liorni resterà saldamente al timone de L’Eredità. Non mancheranno le novità musicali con JukeBox, che vedrà Antonella Clerici e Clementino insieme sul palco, mentre Carlo Conti guiderà i Music Awards.