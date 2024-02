Tutte le informazioni sulla nuova edizione di Drive Up, il magazine di SportMediaset, in onda su Italia 1, dedicato ai motori.

Drive Up 2024 su Italia 1: conduttori, piloti, cast, Studio Aperto, quando va in onda

Da sabato 9 marzo 2024, avrà inizio la nuova edizione di Drive Up, il magazine ideato dalla redazione di SportMediaset interamente dedicato al mondo dei motori, che andrà in onda su Italia 1.

Il programma è giunto alla nona edizione.

Drive Up 2024: quando va in onda?

La nuova edizione del magazine andrà in onda a partire da sabato 9 marzo, ogni sabato pomeriggio, alle ore 13:50.

Drive Up 2024: conduttori, cast

I volti storici del programma sono Ringo e Alessia Ventura. In quest’edizione, i due conduttori saranno affiancati da due new-entry: i piloti Luca Filippi e Alessandra Neri.

Drive Up 2024: il programma

Drive Up è un magazine che si occupa del mondo dei motori, approfondendo i modelli più recenti di auto e supercar e offrendo anticipazioni sulle novità più interessanti e sulle tecnologie d’avanguardia.

Il compito dei piloti Luca Filippi e Alessandra Neri sarà quello di quello di testare nuove supercar e auto.

In ogni puntata, inoltre, ci saranno tre rubriche fisse: Mi ritorni in mente, a cura di Giorgio Terruzzi, che accompagnerà gli spettatori in un viaggio con le vetture che hanno fatto la storia dell’automobile, Auto da film, realizzata dal giornalista di Sportmediaset, Ronny Mengo, rubrica riguardante le auto che hanno avuto più successo al cinema o nelle serie tv, e La mia auto, con Ringo che intervisterà un personaggio dello spettacolo o dello sport che parlerà delle automobili che hanno fatto parte della loro vita. Nella prima puntata, l’ospite sarà l’ex capitano ed ex dirigente del Milan, Paolo Maldini.

Studio Aperto Mag Drive Up e Drive Up Pills

Per quanto riguarda il 2024, il programma si arricchisce di due appuntamenti extra: Studio Aperto Mag Drive Up, che andrà in onda su Italia 1, tutti i giovedì a partire dalle ore 18:55, subito dopo l’edizione di Studio Aperto, e Drive Up Pills, che andrà in onda sempre su Italia 1 tutti i mercoledì, giovedì e venerdì all’interno del tg sportivo di SportMediaset delle ore 13.

Drive Up 2024 su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Italia 1, è possibile vedere Drive Up anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

A questo link, la pagina ufficiale del programma.