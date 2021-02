Duro scontro tra Paolo Del Debbio e Vauro Senesi, con il conduttore che minaccia il vignettista di non invitarlo più in trasmissione. Lo scontro va in scena in coda al blocco di Dritto e rovescio dedicato alle offese rivolte a Giorgia Meloni dal docente dell’Università di Siena Giovanni Gozzini. In studio, ovviamente, le opinioni sono divergenti, tra chi difende a spada tratta la leader di Fratelli d’Italia e chi, come Vauro, sostiene che la deputata non meriti troppo sostegno. “Sono colpito in negativo dalle espressioni utilizzate dal professore. La Meloni è stata ingiustamente offesa, ma quando Liliana Segre è andata in Senato a istituire la commissione contro l’odio, tutta l’aula si è alzata in piedi, tranne i senatori di Fratelli d’Italia e Lega. La Meloni è leader di un partito che ha cavalcato la xenofobia e il fascismo e io non do alcuna solidarietà”.

Del Debbio dissente, ma non sono questi i motivi della lite, che si innesca quando il padrone di casa si accinge a congedare gli ospiti per cambiare argomento. Peccato però che i presenti, tra cui Giuseppe Cruciani e Claudia Fusani, continuino a discutere animatamente. “Giù i microfoni, giù i microfoni”, ordina Del Debbio. Un invito non raccolto da Vauro, che prosegue con la polemica.

“Qui stanno continuando a urlare – insiste Del Debbio – non vi sente più nessuno, rompete i coglioni a me e non si viene in trasmissione a rompere i coglioni”. Quindi si rivolge direttamente al disegnatore: “Te l’ho già detto un’altra volta […] potrebbe essere l’ultima”.

Vauro ribatte e nonostante il microfono staccato si percepisce un “campo lo stesso”. Parole che infastidiscono ulteriormente Del Debbio: “Quello di sicuro, anzi camperai meglio non vedendomi e anche io”.

Per scoprire se si sia trattato di un caso isolato o di uno strappo definitivo occorrerà attendere i prossimi appuntamenti.