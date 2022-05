Dritto e rovescio, il vaffa di Paolo Del Debbio alla giornalista russa

La giornalista russa Yulia Vityazeva dell’Agenzia Newsfront ha fatto innervosire ieri sera Paolo Del Debbio nell’anteprima di Dritto e rovescio. Nel corso dell’intervista che il conduttore di Rete 4 le stava facendo, la giornalista si era già lamentata più volte delle bandiere dell’Ucraina presenti in studio e agitate da parte del pubblico, così che lo stesso del Debbio era stato costretto a intervenire e a far sedere e a rimanere in silenzio il pubblico nello studio di Dritto e rovescio.

Vityazeva si è poi infastidita per essere stata incalzata da Del Debbio e ha accusato il giornalista di zittirla in maniera poco democratica e rispettosa:

Voi volete solamente parlare del fatto che Putin è aggressore. E i vostri ospiti che stanno lì, nel vostro studio, con queste bandierine ucraine…

Paolo Del Debbio ha allora prontamente risposto alla collega russa:

In questo studio ci sta chi voglio io, se voglio io. Se lei ci vuole stare, ci sta, se no se ne va a casa.

Lanciando la pubblicità e pensando probabilmente di essere già a microfono spento al conduttore di Dritto e rovescio è uscito un “ma vaffanc**o”, che è stato poi tagliato nella puntata caricata al termine della serata su Mediaset Infinity (come si può osservare attorno al minuto 9:30). La giornalista russa al rientro in studio ha comunque preso parte al dibattito con il direttore di La Verità e Panorama Maurizio Belpietro, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri e Davide Faraone, senatore di Italia Viva.