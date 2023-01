Promozione, promozione, promozione, sempre promozione. I programmi televisivi ne sono pieni, che sia un film, una nuova produzione sulle piattaforme o, soprattutto, un libro. Quest’ultima categoria include un ulteriore sottoinsieme che raccoglie le diverse modalità di pubblicità.

Giovedì sera, nel corso di Dritto e Rovescio, la deputata Paola De Micheli ha inaugurato l’auto-reclame, con libro tenuto per le mani e mostrato alle telecamere.

“Qual è il titolo?”, ha domandato un distratto Paolo Del Debbio. “Concretamente, prima le persone”, ha replicato la parlamentare dem, tra i candidati alla segreteria del Pd. “A parte un primo capitolo dove mi presento e dico chi sono, è un’anticipazione della mozione congressuale, di ciò che vorrei fare da segretaria”.

Una scena spiazzante, oggettivamente imbarazzante ed evitabile, dal momento che a distanza di pochi secondi è arrivata in soccorso la regia, che ha mandato in onda la copertina del libro, come spesso accade in queste occasioni.

Nuovo livello di autopromozione: la presentazione fai da te del proprio libro. pic.twitter.com/jEgEa73yh9 — Massimo Falcioni (@falcions85) January 13, 2023

La De Micheli ha pertanto aggiunto un’ulteriore modalità di spot alla lunga carrellata. C’è infatti quello dichiarato, con il conduttore che tiene per mano l’opera e magari la sfoglia pure, c’è il citato escamotage della grafica mentre il diretto interessato sta parlando e c’è persino l’auto-spot occulto, messo in atto dagli stessi autori. In tal senso, il dominatore assoluto risulta essere Alan Friedman che durante i collegamenti da casa opta per la collocazione di più volumi alle proprie spalle.

Identico discorso per Antonio Caprarica che, da maxi-esperto del Regno Unito, espone una sfilza di volumi dedicati all’Inghilterra. Con un passo ulteriore: non più i soli libri esposti sulle mensole, ma addirittura un mega-cartonato riguardante un lavoro realizzato sulla Principessa Diana, tornato attuale a settembre in seguito alla scomparsa della Regina Elisabetta.