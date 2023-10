La versione domenicale di Dritto e rovescio proseguirà per un altro mese. Zona Bianca non tornerà prima del 26 novembre

Si va avanti, per un altro mese. La versione domenicale di Dritto e rovescio non terminerà il 22 ottobre. L’esperimento del raddoppio, infatti, proseguirà per altre quattro puntate, con Paolo Del Debbio che rimarrà in onda pure il 29 ottobre e il 5, 12 e 19 novembre.

Slitta pertanto il ritorno di Zona Bianca, che era andato in ‘ferie’ per sei domeniche. Il rientro, a questo punto, non avverrà prima del 26 novembre.

Il bis del weekend ha finora garantito ascolti più che sufficienti a Dritto e rovescio. A lungo avvantaggiato da una concorrenza a riposo, Del Debbio ha saputo mantenere lo share sopra al 6% anche con il ritorno di Report e di Che tempo che fa. Numeri che, evidentemente, hanno convinto Mediaset a proseguire, con la domenica che – nel 2024 – dovrebbe ospitare un simile test, stavolta con l’interessamento di Quarto Grado.

Da capire adesso quale e quanto spazio avrà il talk condotto da Giuseppe Brindisi, che dall’aprile 2021 – periodo della sua nascita – fino al settembre scorso non si era mai fermato, coprendo mesi estivi, festività natalizie e settimane sanremesi. Per il giornalista pugliese proseguirà comunque l’impegno alla conduzione del Tg4 delle 19.