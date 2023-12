Dritto e rovescio, Belpietro litiga con Benifei e lascia lo studio. La scena viene parzialmente tagliata

Maurizio Belpietro lascia lo studio di Dritto e rovescio dopo un accesissimo scontro con l’esponente del Pd Brando Benifei. Una scena che però gli spettatori hanno però vedere solo parzialmente, a causa di un taglio effettuato in fase di post-produzione.

Nel primo blocco di puntata, evidentemente registrato, si discuteva di rapine e legittima difesa, ma l’argomento improvvisamente si è spostato su un altro fronte, ovvero sulle responsabilità e le funzioni dei Presidenti della Repubblica.

Ad innescare la miccia, involontariamente, è stato Paolo Del Debbio: “È una vita che i presidenti vengono influenzati dai partiti”. Un assist che ha ben presto scatenato Maurizio Belpietro, che è fin da subito entrato in conflitto con l’europarlamentare dei dem, che dissentiva: “Vogliamo nascondere la realtà? Devo ricordare i tentativi che si sono fatti per impedire agli italiani di pronunciarsi? Napolitano condizionò i partiti suggerendo la caduta di Berlusconi. E’ una storia nota, che ribadisco e che dimostra che non è un’istituzione super-partes. Si rispetti la Costituzione. L’articolo 1 dice che il popolo è sovrano, non il Presidente della Repubblica”.

Parole che hanno scatenato la reazione di Benifei: “E’ ignorante, nemmeno sa citare l’articolo correttamente. Non conosce l’articolo che ha citato. È l’opposto di ciò che ha detto. Non sa di cosa parla, torni a studiare”.

Palesemente irritato, il direttore de ‘La Verità’ ha prima reagito (“ignorante lo dice a qualcun altro”) per poi alzarsi ed avvicinarsi a Del Debbio e al suo interlocutore: “Non posso accettare che un europarlamentare venga ad insultarmi dandomi dell’ignorante. Questo signore fa vergognare il Parlamento. Arrivederci”.

L’uscita di scena è stata accompagnata dagli applausi scroscianti dello studio, che hanno tuttavia contribuito a sottolineare la successiva cesura. C’è stato quindi a malapena lo spazio per la reazione del padrone di casa: “Se Belpietro ritiene che non vuole stare più in trasmissione ne ha tutto il diritto e non posso farci niente”.