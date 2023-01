Dritto e rovescio, lite furibonda sul reddito di cittadinanza. Del Debbio va in pubblicità

Urla, insulti e rissa sfiorata. Altissima tensione giovedì sera a Dritto e rovescio nel corso del segmento dedicato al tema del reddito di cittadinanza. Un argomento caro al programma di Paolo Del Debbio, affrontato per l’ennesima volta alla presenza di percettori che invocavano un’occupazione stabile e assunzioni a tempo indeterminato.

Inevitabile lo scontro in studio, con l’ex parlamentare di Forza Italia Andrea Ruggieri che ha contestato i racconti di chi lamentava situazioni di povertà e difficoltà economica: “I soldi con cui si paga il reddito non li stampano a casa mia, sono i soldi delle tasse. Siete giovani, non siete rimbambiti. Vi guardo, non siete poveri, non ci prendiamo per il culo. Non vi potete permettere di venire qui con scarpe che non costano 10 euro. Nessuno di voi è povero”. Fino ad arrivare al duello diretto con uno dei ragazzi presenti in prima fila: “Tu non mi prendi per il culo, non sei povero per niente”.

Parole – sostenute anche da Giuseppe Cruciani – che hanno innescato un incendio che Del Debbio non è più riuscito a domare. Dagli spalti sono volate parolacce, alle quali si è aggiunto il tentativo di avvicinarsi a Ruggieri, evitato a fatica dallo stesso padrone di casa. La regia, annusando l’aria, ha prima spento i microfoni e poi optato per le sole immagini dall’alto, riservando i primi piani esclusivamente al conduttore.

“Fermi, ooooohh. Basta, basta, basta. Siamo andati oltre. In questi termini in questa trasmissione non si parla, finisce qui questo blocco, si è andati oltre. Non consento che si raggiungano livelli di questo tipo”.

Del Debbio ha quindi interrotto la discussione con diversi minuti d’anticipo e ha mandato la pubblicità. Al rientro, dei protagonisti dello scontro non c’era più traccia, col giornalista che ha di colpo virato sulla questione ambientale, dando il benvenuto a nuovi ospiti. Segno del passaggio – evidentemente – alla parte registrata in precedenza.