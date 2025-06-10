Dr. House, cosa fanno oggi i protagonisti della serie, 20 anni dopo

A vent’anni dal debutto, i fa si chiedono che fine abbia fatto il cast della serie cult: tra nuovi ruoli, produzioni di successo e scelte inaspettate, ecco cosa fanno oggi i protagonisti di Dr. House

Nel 2004 il Dr Hause approda in televisione per rompere gli schemi. Via il medical drama classico come lo avevano conosciuto fino ad allora, via il dottore dall’animo buono e “semplicemente” eroico: Gregory House con il suo personaggio irriverente diventa in men che non si dica un’icona pop della televisione mondiale.

Per otto stagioni, tra diagnosi geniali e battute al vetriolo, è lui il re delle serie televisive: un uomo che sembra vedere la verità meglio di chiunque altro. Era il 16 novembre di vent’anni fa quando sul canale Fox debuttava “Dr. House – Medical Division”, la serie che ha trasformato la medicina in un giallo. La formula era tanto semplice quanto irresistibile: un caso clinico irrisolto, un team di giovani medici brillanti e un protagonista arrogante, brillante, dipendente dal Vicodin, incapace di empatia eppure stranamente eroico.

Ideata da David Shore e Paul Attanasio, la serie prendeva in prestito le atmosfere investigative dei racconti di Sherlock Holmes per creare un racconto medico che parlava, in fondo, di dolore umano. Acclamata da pubblico e critica, “Dr. House” ha collezionato premi e fan in ogni parte del mondo.

Cosa fanno oggi gli attori di Dr. House – Medical Division

Oggi, a vent’anni dal primo episodio, è lecito chiedersi: che fine hanno fatto gli attori che hanno dato vita a quei personaggi così indimenticabili? Scopriamolo insieme, tra palcoscenici, produzioni e nuovi progetti da regista.

Hugh Laurie (Dr. Gregory House): L’uomo dietro il bastone e le battute taglienti non ha mai davvero abbandonato i riflettori. Dopo il successo travolgente di “Dr. House”, Hugh Laurie ha scelto ruoli più sfaccettati, tra cinema e tv. È tornato al successo internazionale con The Night Manager dove interpretava il perfido Richard Roper, guadagnandosi un altro Golden Globe. Ora, è coinvolto come co-produttore nella seconda stagione della miniserie. Laurie si dedica anche alla scrittura, alla musica jazz (con tournée negli Stati Uniti e in Europa) e ha pubblicato un romanzo acclamato, Il venditore di armi.

Robert Sean Leonard (Dr. James Wilson): Il “Watson” di House, l’oncologo idealista e unico vero amico del protagonista, ha fatto ritorno alla sua prima passione: il teatro. Leonard si esibisce regolarmente a Broadway e ha preso parte a progetti televisivi come *The Gilded Age*. Co-fondatore della compagnia teatrale Malaparte insieme a Ethan Hawke, ha mantenuto un profilo più basso rispetto ad altri colleghi, ma resta un punto fermo della scena teatrale newyorkese.

Jennifer Morrison (Dr. Allison Cameron): La dolce immunologa che lasciò il team dopo le prime stagioni ha trovato nuova gloria nel ruolo di Emma Swan in *Once Upon a Time*. Attrice e anche regista, Morrison ha diretto alcuni episodi di serie tv ed è molto attiva nella produzione indipendente. Ha avuto anche un ruolo ricorrente in *This Is Us*, dove ha ritrovato Omar Epps, suo ex collega di reparto televisivo.

Jesse Spencer (Dr. Robert Chase): Dal camice chirurgico all’uniforme dei vigili del fuoco. Jesse Spencer è diventato uno dei volti più amati della serie *Chicago Fire*, dove ha interpretato per oltre 200 episodi il tenente Casey. Dopo aver lasciato la serie, è tornato sul piccolo schermo nella produzione sci-fi di Disney+, Gli ultimi giorni dello Space Age.

Omar Epps (Dr. Eric Foreman): Il neurologo in cerca di approvazione si è distinto in serie come Shooter, This Is Us e The Perfect Couple. La carriera di Epps si è consolidata nel tempo, tra ruoli televisivi e attività nel sociale. È anche autore di un libro autobiografico e produttore di contenuti per il piccolo schermo.

Kal Penn (Dr. Lawrence Kutner): La sua uscita dalla serie fu un colpo al cuore, ma con un motivo nobile: Penn lasciò la recitazione per entrare nell’amministrazione Obama. Dopo l’esperienza politica, è tornato alla recitazione in ruoli di rilievo, come in *Smile*, *American Horror Story* e *Nuovo Santa Clause cercasi*. Si dedica anche all’attivismo e alla scrittura, ed è molto seguito sui social.

Odette Annable (Dr. Jessica Adams): Entrata nel cast nell’ultima stagione, Annable ha continuato a lavorare stabilmente in televisione, partecipando a show di successo come Banshee, Supergirl e Walker. Attrice versatile, è diventata un volto ricorrente nelle produzioni action e crime americane.

Lisa Edelstein (Dr. Lisa Cuddy): La direttrice dell’ospedale e interesse romantico di House ha proseguito la carriera tra ruoli drammatici e comedy. Da The Good Wife a 9-1-1: Lone Star, passando per Il Metodo Kominsky, Lisa Edelstein ha saputo ritagliarsi una carriera da attrice matura e riconoscibile, sempre al servizio di personaggi complessi.

Olivia Wilde (Dr. Remy “Tredici” Hadley): La sua carriera è letteralmente esplosa. Dopo il successo nella serie, Wilde è diventata regista affermata con film come Booksmart e Don’t Worry Darling. Attualmente è impegnata su diversi progetti da regista, tra cui l’adattamento del fumetto Avengelyne. Attivista e imprenditrice, è una delle figure più influenti di Hollywood.