Downton Abbey torna in tv, su Canale 5, ma non con una nuova stagione. Se la serie tv dei record di Itv (entrata nel Guinness dei Primati per essere stata quella più acclamata dalla critica) si è conclusa con la sesta stagione nel 2015, le vicende della famiglia Crawley e dei suoi servitori si sono spostate sul grande schermo, con due film. Il primo va in onda in prima tv questa sera, martedì 13 dicembre 2022, alle 21:20. Se volete saperne di più, continuate a leggere!

Downton Abbey il film, la trama

Siamo nel 1927, un anno dopo la fine delle vicende raccontate nella serie. Re Giorgio V (Simon Jones) e la Regina Mary (Geraldine James), coloro che sarebbero in futuro diventati nonni della Regina Elisabetta II, annunciano la loro visita a Downton Abbey durante un tour reale nello Yorkshire: tutto, ovviamente, deve essere perfetto.

Ma la presenza di Tom l’irlandese (Allen Leech), le cui idee indipendentiste potrebbero apparire indigeste ai reali, la sostituzione dell’affidabile Charles Carson (Jim Carter) con il maggiordomo Thomas Barrow (Robert James-Collier) e l’imposizione, da parte dei sovrani in visita, di sostituire all’intero gruppo di domestici di Downton Abbey lo staff della Casa reale, rischiano di far fallire l’evento più atteso dell’anno.

Downton Abbey, il cast

Gran parte degli interpreti al lavoro nel film sono gli stessi che hanno recitato nella serie tv, a partire dal cast principale.

Hugh Bonneville è Robert Crawley, Conte di Grantham;

Elizabeth McGovern è Cora Crawley, Contessa di Grantham;

Michelle Dockery è Lady Mary Talbot;

Maggie Smith è Violet Crawley, Contessa madre di Grantham;

Laura Carmichael è Edith Pelham, Marchesa di Hexham;

Allen Leech è Tom Branson;

Jim Carter è Charles Carson;

Raquel Cassidy è Phyllis Baxter;

Brendan Coyle è John Bates;

Joanne Froggatt è Anna Bates;

Robert James-Collier è Thomas Barrow;

Penelope Wilton è Lady Isobel Gray, Baronessa Merton

Lesley Nicol è Beryl Patmore;

Sophie McShera è Daisy Mason;

Kevin Doyle è Joseph Molesley;

Matthew Goode è Henry Talbot;

Michael C. Fox è Andy Parker;

Harry Hadden-Paton è Herbert Pelham, Marchese di Hexham;

Phyllis Logan è Elsie Hughes;

Imelda Staunton è Lady Maud Bagshaw;

Mark Addy è il sig. Bakewell;

Andrew Havill è Lord Henry Lascelles, Conte di Harewood;

Geraldine James è la Regina Maria;

Simon Jones è Re Giorgio V;

Susan Lynch è la signorina Lawton;

Tuppence Middleton è Lucy Smith;

Kate Phillips è la Principessa Mary, Contessa di Harewood

Douglas Reith è Lord Richard Gray, Barone Merton.

Downton Abbey, il film: regista e sceneggiatori

La pellicola è stata diretta da Michael Engler, dietro la macchina da presa di quattro episodi della serie tv da cui è tratto il film, ma anche di serie tv come Sex and the City e 30 Rock. La sceneggiatura è stata scritta e prodotta da Julian Fellowes, anche creatore della serie tv.

Downton Abbey, il film: dov’è stato girato?

La location principale del film è Highclere Castle, tenuta che ha ospitato anche le riprese delle sei stagioni della serie tv, e che rappresenta la dimora in cui vivono i protagonisti. Grazie al successo della serie, Highclere Castle è diventata meta di numerosi turisti. Altre scene del film, invece, sono state girate a Londra ed a Lacock, villaggio della contea inglese del Wiltshire. Le riprese del film sono iniziate nell’agosto 2018 e si sono concluse nel novembre dello stesso anno.

Downton Abbey, il successo del film

Il film è uscito il 13 settembre 2019 in Inghilterra ed il 24 ottobre in Italia, riscuotendo un grande successo al botteghino: a fronte di un costo di 13 milioni di dollari, ne ha incassati 193,8 milioni.

Downton Abbey -Il film 2, il sequel

Proprio alla luce del successo del film, si è iniziato subito a parlare di un sequel che, slittato a causa della pandemia, ha finalmente visto la luce nella primavera 2022. “Downton Abbey II-Una nuova era” è uscito nelle sale italiane il 28 aprile. Costato 40 milioni di dollari, ne ha incassati 92,3 milioni.

Downton Abbey, il film, streaming su Netflix

Il film è ovviamente disponibile anche in streaming, su Netflix. Non lo sarà su Mediaset Infinity: per vedere il film senza un abbonamento alla piattaforma è quindi necessario sintonizzarsi su Canale 5 il 13 dicembre. Il film è anche disponibile su Prime Video, ma al costo aggiuntivo di 3,99 euro.