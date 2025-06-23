Dove vive Maria De Filippi: la villa nel quartiere romano più esclusivo

Quando si parla di Maria De Filippi, si parla di una vera Regina della tv italiana. Amici, Uomini e Donne e C’è Posta per Te sono solo alcuni dei programmi che ha condotto in questi anni. Un talento incredibile e un’energia senza eguali: la conduttrice ha anche il merito di dare visibilità a personaggi diventati oggi delle figure di spicco del mondo dello spettacolo italiano. Tra i tanti emergenti che ha “lanciato” ci sono infatti Stefano De Martino, Emma Marrone e Alessandra Amoroso.

Al centro dell’attenzione mediatica è stata anche la sua vita sentimentale: è infatti stata sposata con Maurizio Costanzo per anni e fino alla sua morte, e con lui ha anche adottato il figlio Gabriele, che oggi lavora anche lui dietro le quinte delle sue trasmissioni.

Maria De Filippi e la sua casa lussuosa

Dopo aver conseguito una laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Milano, la De Filippi è entrata nel mondo della tv e si è fatta spazio in un ambito che era per lei del tutto sconosciuto. Anno dopo anno, è diventata un vero punto di riferimento per molti italiani, soprattutto grazie alle sue doti oratorie e al suo modo di essere così trasparente dinnanzi al pubblico. Ogni volta fa sentire i suoi ospiti a casa e, negli anni, ha imparato molto anche dal marito Maurizio Costanzo, venuto a mancare e la cui scomparsa ha lasciato un segno indelebile nel panorama televisivo.

Sempre molto riservati, entrambi non hanno mai rivelato molti dettagli sulla propria vita personale, decidendo anche di non mostrare gli angoli della propria abitazione e di non condividere con i fan tante informazioni sulla loro vita di coppia. Maria ha scelto di non avere profili social ed è sempre stato difficile rintracciare fotografie della loro routine. Si sa però che la coppia ha vissuto per molti anni nel Quartiere Parioli, uno dei quartieri più esclusivi della Capitale.

De Filippi e Costanzo hanno sempre vissuto in una casa lussuosa e arredata con molta raffinatezza. Dopo la morte del conduttore Mediaset, lei ha comunque deciso di restare tra quelle mura. Alcuni scorci della dimora sono stati mostrati solamente una volta, in occasione di un’intervista che hanno entrambi rilasciato per il talk show Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, all’epoca in onda sulle reti Rai. I più attenti hanno quindi subito notato un arredamento di classe, la presenza di tonalità chiare e il buon gusto di entrambi nella disposizione dei mobili.