Dove vive Gerry Scotti: la casa del conduttore de La Ruota della Fortuna
Gerry Scotti abita in una casa bellissima nel cuore di Milano insieme alla compagna Gabriella. Un tetto d’amore unico.
Gerry Scotti è uno dei presentatori più amati della tv italiana, ma è soprattutto un acclamato volto Mediaset che, in questa stagione televisiva, ha ottenuto un grande successo con La Ruota della Fortuna, che vede la partecipazione di Samira Lui. Originario di Camporinaldi, provincia di Pavia, ha anche affiancato lo scorso anno Carlo Conti nella conduzione del Festival di Sanremo e alle spalle ha una carriera di tutto rispetto. Ha esordito come presentatore radiofonico per poi arrivare in tv e collezionare numerose esperienze televisive.
La casa mozzafiato di Gerry Scotti
Chi è la compagna Gabriella Perrino
Dopo la separazione dalla sua ex moglie, il presentatore ha ritrovato la felicità nel 2011, quando ha iniziato una storia d’amore con Gabriella Perrino. Su di lei non ci sono molte informazioni, dato che è sempre stata molto riservata. Si sa però che lavora nell’ambito dell’architettura e che il loro incontro è avvenuto anni prima del matrimonio di Gerry Scotti con Patrizia Grosso. Dopo la separazione, i due si sono di nuovo incontrati grazie ai loro figli che frequentavano la stessa scuola. “Non so quante sarebbero riuscite a stare tanti anni con un uomo nazionalpopolare come me” – ha raccontato lui nel corso di qualche dichiarazione – “io so che avevo assolutamente bisogno di una donna come lei. Non ama il clamore, quasi la infastidisce“.