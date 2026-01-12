Dove vive Gerry Scotti: la casa del conduttore de La Ruota della Fortuna

Gerry Scotti è uno dei presentatori più amati della tv italiana, ma è soprattutto un acclamato volto Mediaset che, in questa stagione televisiva, ha ottenuto un grande successo con La Ruota della Fortuna, che vede la partecipazione di Samira Lui. Originario di Camporinaldi, provincia di Pavia, ha anche affiancato lo scorso anno Carlo Conti nella conduzione del Festival di Sanremo e alle spalle ha una carriera di tutto rispetto. Ha esordito come presentatore radiofonico per poi arrivare in tv e collezionare numerose esperienze televisive.

La casa mozzafiato di Gerry Scotti

Il protagonista di Canale 5 è molto legato alla città di Milano e vive attualmente in una zona centrale del capoluogo lombardo, situata proprio vicino al suo ambiente lavorativo. Gerry ne è infatti stato attirato proprio per la comodità che riserva il luogo. Una casa bellissima, che rispecchia appieno il gusto del conduttore e della sua compagna Gabriella Perino, professionista nell’ambito dell’architettura. Ad arredare gli interni è infatti stata proprio lei, mettendo in evidenza dettagli chic e minimalisti. A contraddistinguere l’abitazione è senz’altro la sua luminosità e accoglienza, e a predominare sono i colori chiari che vengono arricchiti dai dettagli moderni. Ci sono inoltre colori scuri e colori chiari, che regalano appunto a tutta la casa un aspetto molto più caldo e accogliente.