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Dove vive Gerry Scotti: la casa del conduttore de La Ruota della Fortuna

Gerry Scotti abita in una casa bellissima nel cuore di Milano insieme alla compagna Gabriella. Un tetto d’amore unico.

di Stefania Meneghella
Dove vive Gerry Scotti: la casa del conduttore de La Ruota della Fortuna
12 Gennaio 2026 21:00

Gerry Scotti è uno dei presentatori più amati della tv italiana, ma è soprattutto un acclamato volto Mediaset che, in questa stagione televisiva, ha ottenuto un grande successo con La Ruota della Fortuna, che vede la partecipazione di Samira Lui. Originario di Camporinaldi, provincia di Pavia, ha anche affiancato lo scorso anno Carlo Conti nella conduzione del Festival di Sanremo e alle spalle ha una carriera di tutto rispetto. Ha esordito come presentatore radiofonico per poi arrivare in tv e collezionare numerose esperienze televisive.

La casa mozzafiato di Gerry Scotti

Il protagonista di Canale 5 è molto legato alla città di Milano e vive attualmente in una zona centrale del capoluogo lombardo, situata proprio vicino al suo ambiente lavorativo. Gerry ne è infatti stato attirato proprio per la comodità che riserva il luogo. Una casa bellissima, che rispecchia appieno il gusto del conduttore e della sua compagna Gabriella Perino, professionista nell’ambito dell’architettura. Ad arredare gli interni è infatti stata proprio lei, mettendo in evidenza dettagli chic e minimalisti. A contraddistinguere l’abitazione è senz’altro la sua luminosità e accoglienza, e a predominare sono i colori chiari che vengono arricchiti dai dettagli moderni. Ci sono inoltre colori scuri e colori chiari, che regalano appunto a tutta la casa un aspetto molto più caldo e accogliente.
gerry scotti dove vive
Dove vive Gerry Scotti (foto ig @gerryscotti) tvblog.it
La dimora di Gerry Scotti è semplice ma, allo stesso tempo, è tradizionalista, dato che contiene mobili con un grande passato alle spalle. Si possono ad esempio notare libri da collezioni oppure ricordi speciali che danno quel tocco di personalità a tutto l’ambiente. Negli scatti che sono circolati sul web, è spuntato in più occasioni anche il gatto di Gerry Scotti che trascorre moltissimo tempo tra quelle quattro mura. La sua è quindi una casa bellissima, che ha conquistato i cuori di tutti già dal primo sguardo.

Chi è la compagna Gabriella Perrino

Dopo la separazione dalla sua ex moglie, il presentatore ha ritrovato la felicità nel 2011, quando ha iniziato una storia d’amore con Gabriella Perrino. Su di lei non ci sono molte informazioni, dato che è sempre stata molto riservata. Si sa però che lavora nell’ambito dell’architettura e che il loro incontro è avvenuto anni prima del matrimonio di Gerry Scotti con Patrizia Grosso. Dopo la separazione, i due si sono di nuovo incontrati grazie ai loro figli che frequentavano la stessa scuola. “Non so quante sarebbero riuscite a stare tanti anni con un uomo nazionalpopolare come me” – ha raccontato lui nel corso di qualche dichiarazione – “io so che avevo assolutamente bisogno di una donna come lei. Non ama il clamore, quasi la infastidisce“.

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