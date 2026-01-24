Dove vedere lo Slalom Gigante femminile di Spindleruv Mlyn oggi in tv: orari e streaming, 8 azzurre in gara

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile fa tappa in Repubblica Ceca per l’ottavo Slalom Gigante della stagione 2025/26. A Spindleruv Mlyn, località che ritrova il Circo Bianco dopo tre anni di assenza, va in scena oggi in una gara cruciale per le sorti della classifica di specialità: Julia Scheib, pettorale rosso con 560 punti, può chiudere matematicamente i conti se riuscirà a guadagnare 61 punti sulla diretta inseguitrice Camille Rast, attualmente seconda con 421 punti.

L’Italia schiera otto atlete ma senza le sue punte di diamante: Federica Brignone e Sofia Goggia sono rimaste in patria per allenarsi in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Il programma di oggi

La gara prenderà il via alle ore 10.30 con la prima manche sulla pista ceca caratterizzata da condizioni meteo non ottimali: cielo coperto e alta umidità potrebbero complicare la vita alle atlete. La tracciatura è affidata a Karin Harjo per la squadra statunitense. La seconda manche è prevista per le ore 13.30.

Ordine di partenza e favorite

Ad aprire la gara con il pettorale numero 1 sarà la neozelandese Alice Robinson, seguita da Camille Rast con il 2. Julia Scheib, che ha la possibilità di conquistare oggi la coppa di specialità, scatterà con il pettorale 6. Mikaela Shiffrin, leader della classifica generale con 973 punti, partirà solo con il 14 dopo aver fatto registrare un risultato non brillante nell’ultimo gigante di Plan de Corones. Tra le favorite anche la svedese Sara Hector con il 7 e la polacca Maryna Gasienica-Daniel con il 9.

Le azzurre in gara

L’Italia punta su Lara Della Mea, che rientra finalmente nel secondo gruppo con il pettorale 12 ed è la miglior carta azzurra in assenza di Brignone e Goggia. Con il 21 toccherà ad Asja Zenere, reduce dal quindicesimo posto di Plan de Corones e a caccia di ulteriori progressi in vista delle Olimpiadi. Dopo le trenta la missione qualificazione per Laura Steinmair (32), Anna Trocker (36), Giorgia Collomb (37), Sophie Mathiou (41), Ilaria Ghisalberti (44) e Carole Agnelli (45).

Dove vederlo in tv e streaming

Il Gigante femminile di Spindleruv Mlyn sarà trasmesso in diretta TV in chiaro su RAI 2 con la prima manche dalle ore 10.30 e la seconda manche dalle ore 13.30 subito dopo il TG2. Diretta streaming gratuita su RaiPlay. La gara sarà visibile anche su Eurosport, canale disponibile per gli abbonati di DAZN, Discovery+, TIMVision, HBO Max e Prime Video Channels.

Classifica generale Coppa del Mondo femminile

1. Mikaela Shiffrin (USA) 973 punti

2. Camille Rast (SUI) 833

3. Emma Aicher (GER) 598

4. Lindsey C. Kildow Vonn (USA) 590

5. Julia Scheib (AUT) 560

6. Paula Moltzan (USA) 534

7. Alice Robinson (NZL) 509

8. Sofia Goggia (ITA) 506

9. Sara Hector (SWE) 468

10. Lara Colturi (ALB) 445

Classifica Slalom Gigante

1. Julia Scheib (AUT) 560 punti

2. Camille Rast (SUI) 421

3. Sara Hector (SWE) 329

4. Alice Robinson (NZL) 312

5. Mikaela Shiffrin (USA) 293

6. Paula Moltzan (USA) 232

7. Thea Louise Stjernesund (NOR) 218

8. Valerie Grenier (CAN) 212

9. Zrinka Ljutic (CRO) 207

10. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 189