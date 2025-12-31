Dove rivedere tutte le puntate di Uomini e Donne in streaming

In attesa del ritorno in onda di Uomini e Donne, in pausa natalizia, in tanti si chiedono dove poter rivedere le puntate dell’amatissimo programma di Maria De Filippi. Per fortuna, sia che ci si perda un appuntamento, sia che si voglia rivedere qualche momento particolarmente emozionante, è possibile rivedere tutte le puntate in streaming.

Un format così seguito, infatti, ottiene tantissime visualizzazioni anche in rete e per questo ci sono ben due piattaforme dove poter rivedere tutti gli appuntamenti di Uomini e Donne.

Dove si vede Uomini e Donne in streaming

Le puntate di Uomini e Donne possono essere riviste su Mediasetinfinity e sul sito Wittytv.it, quest’ultimo di proprietà della casa di produzione del programma. Qualora ci si perda un appuntamento, quindi, non bisogna disperare poiché poco dopo la messa in onda su Canale 5, arriva anche in rete.

Sul sito Wittytv, inoltre, è possibile guardare il promo in cui ci sono le varie anticipazioni, ma anche i riassunti e i momenti più belli. Sulla stessa piattaforma si trovano anche le puntate di Amici, di C’è Posta per Te, Temptation Island e tutti gli altri format di proprietà della Fascino. Non solo, sempre su questa piattaforma sono disponibili contenuti esclusivi, come interviste ai protagonisti del daiting show, immagini girate dietro le quinte e altri filmati inediti. Un canale grazie al quale ci si può godere ogni programma di Maria De Filippi, non è un caso che le visite siano altissime.

Uomini e Donne, infatti, è un programma che registra ascolti strepitosi nonostante si trovi in una fascia oraria “difficile”. Eppure, anno dopo anno, continua a essere uno dei format più seguiti della rete ammiraglia Mediaset. Proprio per questo i telespettatori non vedono l’ora che torni in onda dopo la pausa natalizia. C’è grossa attesa di vedere la puntata della scelta di Flavio Ubirti, che è stata registrata prima di Natale, ma anche cosa è accaduto nel trono classico e in quello over.

Secondo le anticipazioni del daiting show pare che Gemma Galgani riceverà l’ennesima delusione e dovrà fare i conti con un altro rifiuto di Mario Lenti, che sembrava aver riacceso in lei la speranza di un riavvicinamento. Ma per la dama torinese pare proprio che non ci sia pace, dopo l’ultima puntata in cui l’abbiamo vista disperata, con tanto dell’arrivo di un medico – per gioco – a misurarle la pressione, chissà se in questo 2026 riuscirà finalmente a trovare un compagno nel programma. Si attende, poi, la scelta di Cristiana che è rimasta con due corteggiatori e, dunque, prossimamente potrebbe decidere di compiere “il grande passo”. In attesa di tutti questi nuovi risvolti, ci si può “consolare”, riguardando qualche puntata di Uomini e Donne in streaming.