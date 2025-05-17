Dove rivedere in streaming la prima e seconda stagione di Maria Corleone

Maria Corleone è tra le fiction di maggiore successo di Mediaset, interpretata da un cast di rilievo capeggiato dalla bravissima Rosa Diletta Rossi, che è la protagonista. La seconda serie è attualmente in onda su Canale 5, ma è possibile rivedere la prima stagione e le nuove puntate anche in streaming. Mediaset ha infatti gestito il palinsesto dei suo appositi canali per dare l’opportunità ai telespettatori di farsi travolgere dalle vicissitudini della famiglia Corleone.

Il riferimento di Maria Corleone alla saga del Padrino appare chiaro. In molti ricordano quando la figlia di Michael Corleone, Mary, muore a causa dei traffici loschi del genitore. Nonostante il boss si sia impegnato a tenerla lontano dalla malavita, provando a darle un futuro diverso la giovane alla fine viene uccisa da uno sparo destinato al padre. La scena di disperazione del malavitoso è ormai un’icona del cinema: ha segnato il successo del film e dei suoi interpreti, oltre che ovviamente del regista Francis Ford Coppola. Anche Maria Corleone si trova a fare delle scelte inaspettate.

Dopo essersi trasferita a Milano per seguire il suo sogno di diventare stilista, torna a Palermo dove viene travolta dagli affari illegali del padre. Il genitori finisce in galera e lei in nome della famiglia si fa carico di diverse situazioni non proprio legali. Questo la porta a rinunciare alla sua vita, all’amore e ai suoi affetti. Causa scatenante che porta Maria a farsi travolgere dall’attività criminale è l’attentato dove muore il fratello Giovanni, un evento che scatena in lei rabbia e vendetta: un circolo da cui non riesce ad uscire e che la porta ad essere diffidente e a volte anche crudele.

Maria Corleone visibile in streaming: ecco dove

Le due stagioni di Maria Corleone sono visibili in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Chi vorrà potrà prima godersi la prima stagione e poi seguire con attenzione l’evoluzione della storia realizzata nel secondo capitolo. Il palinsesto streaming ha infatti pensato ai tanti fans della fiction e ha messo in programmazione anche la possibilità di rivedere la serie del debutto.

Tuttavia la seconda stagione è ancora in onda in chiaro su Canale 5 e prevede 8 episodi visibili in 4 puntate: Maria Corleone 2 ha debuttato Martedì 29 Aprile e prevede altre tre prime serate. La serie ha riscosso l’attenzione dei telespettatori che si sono appassionati alle avventure della giovane boss. Diversi anche i commenti social che hanno criticato la serie definendola una brutta coppia di Rosy Abbate.

Dov’è stata girata Maria Corleone: le location

La realizzazione di Maria Corleone ha richiesto un certo impegno. A dare spessore e intensità ad una sceneggiatura non proprio originale, un cast di spessore: Rosa Diletta Rossi, attrice romana con all’attivo diverse interpretazioni in fiction di successo come Nero a metà, veste i panni di Maria, Fortunato Cellino è Don Luciano Corleone, padre della protagonista.

Alessandro Fella, invece è Luca Spada, ex fidanzato di Maria e padre di suo figlio. Spada è un uomo di legge e avverso al mondo criminale dei Corleone: questo separa la coppia. Maria Corleone 2 è stata girata in diverse location che si trovano tra Roma, Milano e Palermo. Set che hanno messo in evidenza anche alcune bellissime aree paesaggistiche delle tre città.