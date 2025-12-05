Dove rivedere i primi episodi di Sandokan sia in streaming che in TV

Lo scorso 1 Dicembre ha debuttato su Rai Uno la serie evento Sandokan, una fiction attesa da tempo che ha come protagonista Can Yaman e un cast internazionale decisamente prestigioso. La prima puntata ha ottenuto ascolti impressionanti e questo conferma le scelte selettive di Rai Fiction, scelte che si rivelano sempre un successo. Sandokan è la prova che il pubblico è interessato non solo a commissari e preti, ma anche a narrazioni più appassionanti. Competere con il ricordo del Sandokan di ben 50 anni fa non era facile. ma a quanto pare il paragone ha superato ogni aspettativa.

Tratto dal romanzo di Emilio Salgari, Sandokan è stato riadattato al fine di renderlo più attuale e contemporaneo, ma non sono state stravolte le dinamiche del racconto. Sin da subito i telespettatori si sono appassionati alle avventure dell’iconico personaggio e sono stati traghettati in ambienti esotici spettacolari come i paesaggi del Borneo della prima metà dell’ottocento. La serie andrà in onda fino al 22 Dicembre e sin dal debutto ha avuto una eco mediatico rilevante. Non tutti si aspettavano questo consenso, che conferma quanto il pubblico sia attento e alla ricerca di storie speciali e ben raccontate.

Il coraggio di Sandokan, pirata buono e decisamente affascinante conquista, così come la sua storia d’amore con Lady Marianna, donna decisamente fuori dalla sua portata. Quest’ultima, figlia del console inglese, è una ragazza di buone maniere, decisa e determinata che respinge ogni corteggiatore. L’incontro con Sandokan però riaccende il desiderio e il suo spirito avventuriero. Tra i due c’è feeling che però viene contrastato da Lord James Brooke, noto cacciatore di pirati e innamorato di Marianna. Il contrasto fra i due uomini diventerà sempre più evidente e questo anche a causa della giovane, che prova qualcosa per entrambi.

Sandokan, dove vedere le repliche

Dal 1 Dicembre le puntate di Sandokan sono visibili gratuitamente su Raiplay. Inoltre sono in programma venerdì 5 Dicembre dalle 21.20 su Rai Premium. Chi per diverse ragioni ha perso l’appuntamento con la fiction evento della rete di stato potrà recuperare la visione. La Rai infatti offre diverse possibilità per seguire Sandokan.

Se si è impossibilitati a vedere la fiction nell’aria indicato dal palinsesto ci si può sempre avvalere di Raiplay che è sicuramente più facile da gestire. Le prime due puntate di Sandokan sono visibile dove e quando si vuole, basterà avere una connessione e un device a portata di mano. La Rai ha voluto offrire ai suoi utenti diverse occasioni per vedere le repliche.

Sandokan, fiction evento e cast internazionale

Sandokan è una fiction evento, una co-produzione Rai che merita tutta l’attenzione che sta ricevendo, anche se qualcuno aveva dubbi sul suo successo. Da rilevare che la serie è stata realizzata con dedizione e impegno e anche la scelta del cast non è stata del tutto casuale. Presente Alessandro Preziosi, artista italiano a cui è stato affidato il ruolo di Yanez, ma anche l’attrice inglese Alanah Bloor che è Lady Marianna.

Prestigiosa la presenza di Ed Westwick nel ruolo di Lord Brooke, noto al pubblico italiano per la sua partecipazione a Gossip Girl. Bravissima anche Madeleine Price che interpreta Sani e infine John Hannah è il Sergente Murray.