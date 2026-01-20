Dottori, emergenze e colpi di scena: i 10 medical drama che hanno cambiato la TV

Il fascino del camice bianco non conosce confini, trovando ampio spazio anche nel mondo della fantasia delle serie televisive. Lo abbiamo visto in casa nostra, in particolare con Doc-Nele tue mani, celebre fiction della Rai, ma lo vediamo da sempre con i titoli internazionali che stanno facendo la storia di questo genere particolare.

Da oltre trent’anni, ospedali immaginari e reparti in perenne emergenza raccontano molto più che diagnosi e interventi chirurgici: parlano di potere, etica, fallimenti personali e legami umani messi alla prova.

Nel tempo, queste serie hanno cambiato linguaggi, ritmi e prospettive. Dalla tensione quasi documentaristica degli anni Novanta fino alle narrazioni più emotive e serializzate del nuovo millennio, il racconto medico si è trasformato insieme al pubblico, anticipandone spesso sensibilità e paure.

Le serie TV ambientate negli ospedali da vedere

Oggi, guardare indietro a questi titoli significa ripercorrere l’evoluzione della TV stessa. Perché alcuni medical drama non si sono limitati a intrattenere: hanno riscritto le regole del racconto seriale.