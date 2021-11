Non solo serie tv e film, ma anche spazio per prenderci cura dei nostri amici animali e ricevere importanti consigli su come farli stare meglio. Su TimVision, infatti, da mercoledì 3 novembre 2021 torna Chiara Giordano con Dottoressa Giordy 2, seconda stagione della produzione originale della piattaforma dedicata al mondo degli animali. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura!

Dottoressa Giordy, che cos’è?

Il programma vede Chiara Giordano, laureata in Veterinaria, accogliere nel suo ambulatorio immerso nel verde numerose persone in cerca di aiuti e consigli sui propri animali. La Dottoressa Giordy accoglie non solo cani e gatti, ma tanti altri animali a quattro zampe, aiutato da uno staff di esperti.

Il programma punta anche l’accento sull’importanza dell’adozione degli animali nelle strutture come canili e gattili: per questo, anche la seconda edizione della Dottoressa Giordy collabora con l’Oipa, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, per trovare loro la casa giusta e trovare l’amico giusto alle famiglie che andranno a chiedere il suo aiuto.

Dottoressa Giordy 2, il cast

Dottoressa Giordy 2, le foto del programma di TimVision Guarda le altre 4 fotografie → Oltre a Chiara Giordano, chi andrà nell’ambulatorio troverà numerosi altri medici esperti pronti ad offrire il proprio aiuto. Rivedremo, così, Odette, esperta in comportamenti animali; Luca, che si occupa di cani e gatti; Giulia, specializzata in animali esotici ed il Dottor Pet, che cura animali non convenzionali.

Nei nuovi episodi faremo anche la conoscenza di tre nuovi ingressi: Chiara, una fantastica chef per animali; Camilla, una stilyst per amici a 4 zampe e Laura, una sorprendente toelettatrice. Oltre a loro, a fianco di Chiara Giordano ritroveremo lo youtuber tuttofare Rulof che, nella sua attrezzeria, realizzerà nuovi progetti. Rulof è anche protagonista di alcuni tutorial, condivisi da TimVision sui propri social.

Dottoressa Giordy 2, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della seconda stagione sono venti, rilasciata da TimVision due alla volta per dieci settimane. E’ possibile vedere TimVision anche sull’app per smart tv, tablet e smartphone.