Durante lo speciale pomeridiano di Amici 24 di oggi, domenica 9 febbraio, Maria De Filippi ha dichiarato che Alessandra Celentano, la storica insegnante di danza classica del talent show di Canale 5, sarà ospite fissa della prossima edizione del DopoFestival che tornerà in onda su Rai 1, con questo titolo, dopo ogni serata del Festival di Sanremo, dopo sei anni.

Rivolgendosi a Lorella Cuccarini ad inizio puntata, Maria De Filippi ha comunicato la notizia:

L’insegnante, ironicamente, ha redarguito la conduttrice per lo spoiler:

La controreplica di Maria De Filippi:

La Celentano ha risposto così:

Parlerò in base al mio gusto. In fondo vengo da una famiglia di artisti anche abbastanza riconosciuti, mi sembra… No? E poi il gusto artistico è un gusto personale, non si discute.