Dopo STEP, De Martino torna in prima serata: ecco quando

Il conduttore napoletano, nuovo astro nascente della tv pubblica, sta per tornare in prima serata. Ecco quando e con quale programma.

C’è poco da fare: Stefano De Martino è il fenomeno televisivo del momento. Se a inizio stagione qualcuno pensava che il conduttore partenopeo fosse sì una giovane e brillante promessa, ma ancora lontana dai fasti dell’illustre predecessore (Amadeus era pur sempre reduce da cinque anni trionfali a Sanremo), ha dovuto sicuramente ricredersi. Non per nulla siamo qui a raccontare tutt’altra storia.

Già sembrava difficile ripetere gli ascolti di Amadeus ad Affari Tuoi. Riuscire a racimolare un bottino ancora migliore nella gara degli ascolti pareva, nella più generosa delle ipotesi, pura utopia. I risultati dell’indice di ascolto – giudice insindacabile del successo televisivo – invece hanno rapidamente fatto dimenticare la gestione precedente e lanciato De Martino nell’olimpo dei volti di punta di casa Rai.

Anche Stasera tutto è possibile ha confermato che l’exploit al timone di Affari Tuoi è tutto fuorché un frutto del caso o della fortuna. Numeri da record anche per STEP: nella serata finale il programma è risultato il più visto di quella fascia oraria staccando nettamente la concorrenza di Mediaset (che pure aveva risposto con la miniserie Il turco con Can Yaman).

Insomma: i tempi sembrano decisamente maturi per una consacrazione in prima serata, vero banco di prova per la prossima stagione quando De Martino, con grande probabilità, passerà a qualcuno altro il testimone di Stasera è tutto possibile per dedicarsi a un progetto in prima serata sulla rete ammiraglia della Rai. Magari, perché no?, nella giornata del sabato.

Stefano De Martino pronto al ritorno in prima serata: la data è già fissata

Viale Mazzini ha infatti deciso di proporre Affari Tuoi in prima serata. Per il game show dei pacchi in onda è prevista una prima serata speciale, analoga a quella dell’Epifania. Appuntamento dunque a venerdì 2 maggio con Affari Tuoi in prima serata. De Martino avrà modo di testare una volta ancora la sua presa sul pubblico (esperimento sempre riuscito quest’anno).

La prima serata del 2 maggio appare a tutti gli effetti un banco di prova generale in vista della prossima stagione, quando De Martino – tutti i segnali vanno in questa direzione – dovrebbe prendere le redini di un programma del prime time su Rai 1. Un salto di qualità importante che lo porterebbe a giocare sullo stesso terreno dei mostri sacri della conduzione televisiva.

Ma non è finita qui: in gioco, secondo le indiscrezioni, non ci sarebbe soltanto la prima serata speciale del 2 maggio. Si parla anche di un’altra novità per De Martino: il prolungamento di Affari Tuoi. Visto il travolgente successo di pubblico del format dei pacchi, la dirigenza Rai starebbe seriamente pensando di posticipare la chiusura del programma, attualmente prevista per il 1° giugno.

L’azienda avrebbe chiesto di prolungare di una ventina di puntate circa il programma. In questo modo Affari Tuoi chiuderebbe soltanto alla fine del mese di giugno. Un Affari Tuoi in formato “extra-large” assicurerebbe di certo un surplus di ascolti e share alla Rai. Sarà da valutare però se il prolungamento di una edizione già partita a inizio settembre – per anticipare Canale 5 e Nove – non possa privare del necessario respiro la pausa tra la fine di un’edizione e l’inizio della successiva, indispensabile per alimentare l’attesa di novità degli spettatori.