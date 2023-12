Don’t Forget The Lyrics, il programma-karaoke di Gabriele Corsi approda in prima serata su Nove: ecco tutte le anticipazioni in esclusiva

Don’t Forget The Lyrics – Stai Sul Pezzo venerdì scorso ha chiuso la quarta stagione su Nove facendo registrare un ottimo risultato di audience. La share del 4,2%, infatti, per il programma condotto da Gabriele Corsi (qui la nostra intervista) è il miglior risultato di sempre (844.000 telespettatori, con picchi di 1.300.000). Oggi TvBlog è in grado di anticipare che la trasmissione, prodotta da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery e tradizionalmente collocata nella delicata fascia dell’access prime time (dal lunedì al venerdi alle 20:25), approderà (non è la prima volta) in prima serata.

Stando a quanto ci risulta, infatti, giovedì 14 dicembre è previsto uno speciale in prime time con ospiti vip. Nel dettaglio si tratta di Paolo Conticini, Alba Parietti, Francesco Oppini e Mietta. Spetterà a loro affiancare i super campioni delle scorse edizioni e sfidarsi in sessioni di karaoke.

Don’t Forget the Lyrics: il meccanismo

Il programma mette alla prova cantanti amatoriali e appassionati di musica sulle note dei più grandi successi della storia del pop. In ogni puntata, tre concorrenti devono esibirsi proprio come nei migliori karaoke, fino a quando improvvisamente la musica si ferma e scompaiono le parole. È in quel momento che gli sfidanti devono sfoderare le loro doti e dimostrare di conoscere senza esitazioni testo e melodia. I due concorrenti che ottengono il maggior punteggio nella prima manche, proseguono nella manche del “duello”, ma solo uno di loro andrà alla scalata finale. Al vincitore della puntata l’onore e onere di partecipare alla puntata successiva con due nuovi sfidanti. In ogni puntata in palio il premio di 5.000 euro in gettoni d’oro.

L’appuntamento con lo speciale di Don’t Forget The Lyrics è per giovedì 14 dicembre a partire dalle ore 21.25, ovviamente su Nove.