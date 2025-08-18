Don Matteo, nuova stagione: conferme e addii. Da Nino Frassica a Nathalie Guetta

Le riprese della 15ª stagione di Don Matteo sono ormai in pieno svolgimento tra Spoleto e Roma, e i fan della storica serie Rai possono prepararsi a tante novità intriganti. Dopo il successo della 14ª stagione, la fiction più amata di Lux Vide si appresta a tornare sul piccolo schermo, con nuove storie, colpi di scena e l’immancabile mix di crime e commedia che da più di 20 anni tiene incollati milioni di telespettatori.

Ma cosa riserverà questa nuova annata, prevista per la primavera del 2026? Ecco tutte le indiscrezioni sulla trama e i nuovi ingressi nel cast.

Il cast della nuova stagione di Don Matteo

Partiamo da quello di cui tutti hanno parlato e stanno parlando. Raoul Bova, nonostante gli audio divulgati da Fabrizio Corona, resterà nel ruolo di don Massimo. Negli scorsi giorni si erano diffuse voci circa un suo addio. Ma sembrerebbero scongiurate. Il ritorno di Don Matteo porterà con sé una novità molto interessante: l’ingresso di un nuovo maresciallo. Caterina Provvedi, interpretata dalla giovane e talentuosa Irene Giancontieri, sarà il nuovo volto in caserma. Un personaggio goffo e misterioso, che nasconde un segreto e promette di scatenare non poche dinamiche interessanti con i colleghi. In particolare, la sua interazione con Nino Cecchini (Nino Frassica), il maresciallo storico di Spoleto, assicurerà momenti di risate e sorprese.

Irene Giancontieri, che ha già conquistato tutti ai provini, vanta una formazione di alto livello, avendo studiato recitazione all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma e perfezionato il suo talento con corsi di lirica. Con la sua esperienza teatrale, l’attrice promette di portare freschezza e profondità al personaggio.

Il protagonista, Don Massimo Mezzanotte (Raoul Bova), non sarà da meno. Il sacerdote detective si troverà ad affrontare una nuova sfida legata a Maria (Fiamma Parente), una giovane ragazza che ha perso la memoria a causa di un’aggressione. Don Massimo si occuperà di Maria, accogliendola in canonica e scoprendo che la ragazza è sotto la minaccia di qualcuno che le vuole fare del male. In queste nuove trame, il sacerdote dovrà destreggiarsi tra il suo ruolo di prete e quello di detective, come sempre con l’intento di portare giustizia e protezione a chi ne ha bisogno.

Uno degli sviluppi più attesi riguarda la coppia Diego Martini (Eugenio Mastrandrea) e Giulia Mezzanotte (Federica Sabatini). Dopo una lunga e tormentata storia d’amore, il capitano e la sorellastra di Don Massimo hanno finalmente trovato l’amore, ma la loro relazione è destinata a non essere priva di ostacoli. La loro differenza di carattere, con Diego preciso e metodico e Giulia più spontanea e incline a seguire i propri sentimenti, creerà inevitabili conflitti. Durerà l’amore tra i due? I fan dovranno seguire le vicende con il fiato sospeso, per scoprire se la coppia riuscirà a superare le difficoltà che si presenteranno lungo il cammino.

Anche i volti storici del cast sono confermati. Natalie Guetta riprenderà il suo ruolo nei panni della perpetua Natalina, mentre Francesco Scali tornerà a vestire i panni del sacrestano Pippo.