Don Matteo, le anticipazioni del prossimo episodio in onda il 5 marzo

Dopo la settima puntata che si è concluso in modo tragico per i fan della coppia formata da Diego e Giulia che, dopo essersi lasciati, hanno separato nettamente le loro strade con la sorella di don Massimo che ha scelto di trasferirsi a Milano per realizzare il sogno di lavorare nella moda, Don Matteo 15

Dopo la settima puntata che si è concluso in modo tragico per i fan della coppia formata da Diego e Giulia che, dopo essersi lasciati, hanno separato nettamente le loro strade con la sorella di don Massimo che ha scelto di trasferirsi a Milano per realizzare il sogno di lavorare nella moda, Don Matteo 15 si ferma per una settimana. Giovedì 26 febbraio, infatti, su Raiuno, non ci saranno le avventure del maresciallo Cecchini, del Capitano Diego Martini e di don Massimo ma Carlo Conti con tutta la squadra di Sanremo.

Don Matteo, infatti, tornerà in onda solo giovedì 5 marzo con una puntata che potrebbe stravolgere ancora gli equilibri dando vita a delle svolte inattese destinate ad animare le ultime puntate della stagione. Al centro di tutto ci sarà Diego che si dividerà tra la voglia di andare avanti con la sua vita e l’amore che, inevitabilmente, continua a provare per la donna che era pronto a sposare

Anticipazioni Don Matteo 15: rottura totale tra Giulia e Diego?

La crisi sentimentale tra Giulia e Diego sarà al centro dell’ottava puntata di Don Matteo 15. Il capitano Martini vivrà una vera e propria crisi diviso tra il senso del dovere nei confronti della divisa che indossa e a cui ha dedicato la sua vita e la paura di perdere la donna che ama. A Milano, nel frattempo, Giulia rifletterà sulle proprie scelte e proverà a capire se vorrà davvero vivere e lavorare a Milano o se sia solo un modo per sfuggire da tutte le responsabilità.

Una situazione difficile quella tra Giulia e Diego che potrebbe diventare insanabile se Diego, nonostante l’amore che prova per Giulia, metterà l’orgoglio davanti a tutto. Nel frattempo, il capitano sarà chiamato insieme alla propria squadra a risolvere un nuovo caso. La più coinvolta nelle indagini sarà Caterina che proverà a dimostrare il suo valore mentre il rapporto con Cecchini potrebbe subire un arresto a causa della competizione.

Anche il mistero di Maria si infittirà ulteriormente con Don Massimo che sarà chiamato a prendere decisioni importanti. Sarà una puntata che comincerà a porre le basi per le ultime puntate della quindicesima stagione che svelerà la verità sulla storia tra Giulia e Diego. Dopo essere pronti a convolare a nozze e dopo essersi allontanati per equivoci e parole non dette, Giulia e Diego riusciranno a tornare insieme? Sin dalla scorsa stagione, la coppia ha conquistato il cuore dei fan e sono sempre più numerosi i fan che sperano in un lieto fine.