Una carrellata con gli aspetti più curiosi e meno noti della serie in replica stasera e il motivo che ha spinto Terence Hill a lasciare Don Matteo.

Don Matteo in onda questa sera: tutte le curiosità (e perchè Terence Hill ha lasciato)

È già iniziata quest’anno – con un certo anticipo – la stagione delle repliche estive su Rai 1. A partire dalle 21:30 di stasera la rete ammiraglia della tv pubblica trasmette Il giorno perfetto. È l’episodio che segna l’inizio delle repliche estive di Don Matteo 13, tornate in programmazione dopo un leggero slittamento a causa delle variazioni di palinsesto.

Le repliche della serie con il sacerdote-detective più noto della televisione sarebbero dovute andare in onda già prima del 22 maggio. Ma l’elezione al soglio pontificio di papa Leone XIV (ubi maior...) ha fatto slittare di qualche settimana il palinsesto Rai, che da questa sera propone al pubblico quella che con ogni probabilità è la stagione dal sapore più dolceamaro, visto che assiste all’addio dello storico protagonista di Don Matteo ovvero Terence Hill.

La tredicesima stagione di Don Matteo si caratterizza anche per il debutto di Don Massimo (Raoul Bova), il prete chiamato a raccogliere il testimone di Don Matteo, e per il ritorno – anche se soltanto per un paio di episodi – del capitano Anceschi (promosso colonnello), interpretato da Flavio Insinna. Ecco tutte le curiosità su Don Matteo e perché Terence Hill ha lasciato la serie.

Don Matteo, tutte le curiosità della serie con Terence Hill

Forse non tutti sanno che Don Matteo avrebbe dovuto chiamarsi… Don Teodoro. A premere per il cambio di nome è stato Terence Hill. Inizialmente il sacerdote portava anche un cognome (prima Minelli e poi Bondini), prima di diventare semplicemente Don Matteo. Agli inizi nella serie era presente – un po’ come in Don Camillo – anche la figura del vescovo, interpretato prima da Gastone Moschin (per le prime due stagioni) e nelle successive da Renato Carpentieri e Philippe Leroy (rimasto fino alla settima). Poi il personaggio del vescovo è sparito.

Nella quinta stagione si è vista una guest star d’eccezione: Renzo Arbore, che nell’episodio Al chiaro di luna veste i panni di Antonio Russo, conduttore di un quiz musicale che tra i partecipanti annovera il maresciallo Cecchini. Guest star speciale anche nella stagione successiva: Antonella Clerici nella parte di se stessa quando Cecchini, sempre lui, vuole partecipare a La prova del cuoco.

Una guest star appare anche nella stagione numero 7. Si tratta dell’ex pugile Nino Benvenuti (scomparso proprio in questi giorni) che appare nell’episodio “L’anello”, dove Amanda (Ilaria Spada), la fidanzata del capitano Tommasi, getta un via un vecchio guantone da box che per lui ha un grande valore affettivo.

Un simpatico crossover è quello che vede protagoniste Suor Angela (Elena Sofia Ricci) e Suor Costanza (Valeria Fabrizi). Alla fine dell’ultimo episodio dell’ottava stagione le due consacrate incrociano col famoso furgoncino blu il povero Don Matteo – in sella alla proverbiale bicicletta – e rischiano di investirlo. Il sacerdote ruzzola a terra dopo aver inchiodato per evitare l’urto col mezzo guidato da Suor Angela. Ma si rialza prontamente e dopo un veloce siparietto con le religiose esclama “Che Dio ci aiuti!” (il titolo della nuova serie che sarebbe partita di lì a poco) mentre le due suore si allontanano a tutto gas.

Altra curiosità: solo dalla nona stagione in avanti la serie si trasferisce a Spoleto (prima la location era Gubbio). Nuova stagione (decima) e nuove guest star: Belen Rodriguez, Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Con la dodicesima stagione cambia il formato di Don Matteo. Niente più episodi da 50 minuti, ma dieci episodi da 100 minuti (ognuno dei quali ispirato a uno dei Dieci Comandamenti).

Perché Terence Hill ha lasciato Don Matteo

Ma perché il celebre attore veneziano (Mario Girotti all’anagrafe) ha deciso di lasciare la serie? La scelta di abbandonare il set della fiction è dovuta al desiderio di dedicarsi maggiormente alla famiglia e a progetti meno faticosi.

Infatti le lunghe riprese della serie tenevano impegnato anche per mesi Terence Hill, già 83enne nel 2022. A spiegare le motivazioni della scelta di abbandonare la tonaca di Don Matteo – anticipate dal figlio Jess – è stato lo stesso attore.

In una intervista rilasciata il 26 giugno 2021 al Corriere della Sera, Terence Hill ha dichiarato: «Avevo voglia di dedicare più tempo alla mia vita privata: ora voglio fare un lungo viaggio con la famiglia in America e, nel prossimo maggio, voglio finalmente fare il Cammino di Santiago de Compostela». L’attore ha sentito il bisogno di dedicarsi ad altro e di trascorrere più tempo con la moglie Lori.