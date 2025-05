Don Matteo curiosità, perchè Maria Chiara Giannetta ha lasciato

Maria Chiara Giannetta è ormai uno dei volti più noti al pubblico televisivo e cinematografico. A darle una grande popolarità sono stati ruoli come quelli di Anna Della Rosa e di Bianca Ferrando, rispettivamente nelle serie Buongiorno, mamma! e Blanca (l’ultima parte le è valsa anche un Nastro d’argento). La prima vera notorietà per l’attrice è arrivata però con l’interpretazione di Anna Olivieri in Don Matteo.

Il 2018 per Maria Chiara Giannetta segna l’entrata nel cast di Don Matteo (anche se già nel 2014 aveva interpretato un ruolo secondario nel venticinquesimo episodio della nona stagione della serie con Terence Hill nei panni del del sacerdote detective) nella parte del capitano dei Carabinieri di Spoleto Anna Olivieri. Ci resterà per tre stagioni: dalla undicesima alla tredicesima, con un’appendice come guest star nella quattordicesima. Ma perché l’attrice foggiana ha lasciato la serie?

Maria Chiara Giannetta e il personaggio di Anna Olivieri in Don Matteo

In Don Matteo Maria Chiara Giannetta ha interpretato il giovane capitano dei Carabinieri Anna Olivieri, entrata nell’Arma per arrestare il responsabile della morte del padre, morto suicida dopo una condanna – da innocente – per bancarotta fraudolenta subita quando lei aveva circa una decina di anni. Vinto l’iniziale scetticismo – soprattutto da parte di Cecchini – nel corso del tempo Anna riesce a guadagnarsi il rispetto e la fiducia dei colleghi.

Inizialmente orgogliosa e chiusa in se stessa, Anna non sopporta di essere vista in momenti di debolezza. Poco alla volta però esce dal suo guscio. All’inizio è fidanzata con Giovanni, un giovane e brillante avvocato che però la lascia per diventare sacerdote (fatto che le renderà piuttosto indigesto don Matteo, reo ai suoi occhi di aver “plagiato” l’ex fidanzato).

Successivamente la giovane si innamora del pm Marco Nardi – che ha il volto di Maurizio Lastrico e per il quale inizialmente Anna prova una certa antipatia – col quale inizia una relazione che si interrompe bruscamente a un passo dall’altare. Il giorno del matrimonio Marco infatti le confessa di averla tradita, scrivendo quella che sembrava la parola fine sul loro rapporto.

Col tempo – dopo la storia finita male con Sergio, un ex detenuto che se ne va senza dirle nulla malgrado lei abbia atteso che uscisse dal carcere – Anna si riavvicina a Marco. Dopo un lungo tira e molla i due finiscono per sposarsi. Il secondo tentativo di matrimonio – coronato finalmente dal successo – ha luogo all’inizio della quattordicesima stagione. Poi i due si trasferiscono a Roma uscendo di fatto dalla serie.

Perché Maria Chiara Giannetta ha lasciato il set di Don Matteo

Il capolinea per Maria Chiara Giannetta a Don Matteo è stato annunciato in un’intervista rilasciata a Oggi il 23 dicembre 2023, nella quale l’attrice dichiarava ormai conclusa la sua avventura nei panni del capitano Olivieri. Alla domanda se ci sarebbe ancora stata nella quattordicesima stagione, Giannetta rispose: «Io e Maurizio (Lastrico, ndr) faremo una piccola cosa ma poi basta, usciamo di scena».

Una decisione, quella di lasciare il set di Don Matteo, dettata dal desiderio di cimentarsi in altri progetti professionali. Al posto di Anna e del pm Marco Nardi, coppia principe di Don Matteo infine convolata a nozze, sarebbero subentrati il nuovo capitano dei Carabinieri Diego Martini (interpretato da Eugenio Mastrandrea) e la sua ex, nonché nuovo pubblico ministero, Vittoria Guidi (Gaia Messerklinger).