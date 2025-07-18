Don Matteo, arriva Suor Costanza: l’annuncio del crossover e i dettagli

Una collaborazione che farà sicuramente felici gli appassionati delle serie iconiche Don Matteo e Che Dio ci Aiuti. Entrambe targate Lux Vide, simbolo del prime time di Rai 1, nonché della religiosità in veste fiction , si intrecceranno per la prima volta attraverso uno dei personaggi più iconici del convento di Assisi: Suor Costanza.

La notizia, che ha già iniziato a rimbalzare tra social e siti di spettacolo, ha il sapore di un evento speciale. A interpretare la frizzante e carismatica religiosa sarà ancora una volta Valeria Fabrizi, volto amatissimo della fiction italiana, pronta a portare la sua energia anche nella quindicesima stagione di Don Matteo. Un vero e proprio colpo di scena per i fan, che non si aspettavano di vedere la suora più arguta del convento varcare la soglia della canonica di Spoleto.

E c’è di più: Fabrizi ha rivelato che l’idea della sua partecipazione è nata da una sua esplicita richiesta. Dopo essere stata momentaneamente esclusa dalla stagione 8 di Che Dio ci Aiuti, l’attrice ha chiesto di tornare sul set in una veste nuova, anzi, in due. Il risultato? Suor Costanza sarà presente sia nella nuova stagione del suo show d’origine, sia nelle puntate inedite di Don Matteo. Un doppio ruolo, un doppio impegno, ma soprattutto un doppio regalo per il pubblico.

Un personaggio senza confini

Il ritorno di Suor Costanza in una veste rinnovata rappresenta una novità significativa non solo per le due fiction, ma anche per la Rai stessa, che conferma la volontà di investire in operazioni narrative più dinamiche e trasversali. Valeria Fabrizi, premiata recentemente per la sua carriera, ha dichiarato con entusiasmo di essersi buttata in questa nuova avventura per stimolare sé stessa e per collaborare con nuovi colleghi, sottolineando come l’ambiente sul set sia stato ricco di complicità e idee condivise.

“Sono entrata in una cosa più bella per me in questo momento: sono in Don Matteo. Sono sempre Suor Costanza, è una cosa che ho chiesto io, sono contentissima e sono felice di lavorare con dei colleghi nuovi. Anche perché ci aiutiamo con delle idee per fare il meglio della situazione.” Ha rivelato in un’intervista.

Il crossover, per ora, si configura come un inserimento graduale del personaggio all’interno del contesto di Don Matteo. Non è ancora chiaro se Suor Costanza avrà un ruolo continuativo oppure apparirà solo in alcuni episodi speciali, ma la sua presenza è già sufficiente a creare aspettativa. D’altronde, la sua personalità ironica e pragmatica potrebbe creare dinamiche esilaranti con il rigore morale di Don Matteo e le sfide quotidiane della caserma.

L’arrivo di Suor Costanza nel mondo di Don Matteo è anche un esperimento di “condivisione” che sta prendendo piede sempre più anche in Italia, dopo essere stata sperimentata nelle produzioni americane. Un modo per tenere vivo l’interesse del pubblico, consolidare l’universo narrativo e creare occasioni per nuove trame, sorprese e colpi di scena. In attesa di vedere come verrà gestito questo crossover, una cosa è certa: Suor Costanza non ha perso la voglia di sorprendere.