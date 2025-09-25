Don Matteo, arriva l’attore amatissimo de I Cesaroni: la new entry d’eccezione

Un ritorno in tv che fa rumore. Dopo aver lasciato il pubblico diviso per la sua mancata partecipazione alla reunion de I Cesaroni, Max Tortora è tornato protagonista della serialità italiana con un ruolo di grande rilievo.

Sarà infatti nel cast della quindicesima stagione di Don Matteo, ingresso che promette di regalare colpi di scena e tanta ironia.

Un nuovo volto nella famiglia Martini

Sul set di Spoleto, Tortora sta girando le nuove puntate della serie cult di Rai 1, e veste i panni del padre del capitano Diego Martini, interpretato da Eugenio Mastrandrea. Scelta che arricchisce la costruzione del personaggio introdotto nella stagione precedente, quando il pubblico aveva conosciuto sua madre, interpretata da Tosca D’Aquino.

La sua presenza aveva scatenato imbarazzo nel figlio, nonché risoate cntagiose anche grazie alle reazioni del maresciallo Cecchini, alias Nino Frassica. Con l’arrivo di Max Tortora, il ventaglio delle potenzialità narrative si apre in maniera esponenziale.

Gli sceneggiatori non hanno ancora rivelato quale sarà il tono del personaggio, ma conoscendo la versatilità dell’attore c’è da aspettarsi una combinazione di comicità e profondità, in linea con la tradizione ormai solida di Don Matteo.

Un cast che si rinnova

La nuova stagione non porta con sé solo il debutto di Tortora. In arrivo anche altri personaggi di primo piano, tra cui Diletta Leotta, che segna il suo ingresso nel mondo delle fiction, e Valeria Fabrizi, che vestirà di nuovo l’amato abito di Suor Costanza di Che Dio ci aiuti.

Per Tortora, a ogni modo, si tratta di un ritorno importante in tv dopo una serie di esperienze al cinema e in altre produzioni. Di recente lo abbiamo visto nella serie Vita da Carlo, accanto a Carlo Verdone, e nel doppio ruolo dramatico e brillante in Doppio Gioco, su Canale 5, che ha riscosso un buon successo.

Il grande schermo lo ha visto impegnato in film di successo come Si vive una volta sola, di Verdone, La Guerra dei nonni con Vincenzo Salemme, e Siccità di Paolo Virzì.

Cosa aspettarsi dal suo personaggio

Il pubblico di Don Matteo conosce bene la capacità della serie di utilizzare personaggi secondari come leve narrative fondamentali. La madre del Capitano Martini aveva conquistato tutti con il suo carisma sopra le righe; ora, con l’arrivo del padre interpretato da Tortora, la scrittura ha la possibilità di approfondire ancor di più la psicologia del protagonista e di arricchiere le dinamiche familiari.

Sarà un padre severo o complice? Un alleato o una spina nel fianco? Le domande sono tante, ma quel che certo è con Tortora in scena l’equilibrio tra leggerezza e pathos è assicurato.