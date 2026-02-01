Don Matteo, anticipazioni 5 febbraio: scelta difficile per Don Massimo, da lui dipende tutto

Don Matteo sempre dominatore del prime time. Lo confermano i dati degli ascolti relativi alla serata di giovedì 29 gennaio. La fiction sul parroco-detective più famoso d’Italia continua ad avvincere il pubblico televisivo, pronto a sintonizzarsi su Rai 1 per seguire le vicende di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova.

La quinta puntata della nuova stagione di Don Matteo ha fatto il vuoto dietro di sé “doppiando” il tg satirico Striscia la Notizia. I numeri parlano chiaro: 3 milioni e 901 mila spettatori (e il 23,4% di share) per Don Matteo 15, 1 milione e 807 mila spettatori (pari a uno share del 12,3%) su Canale 5 per la creatura di Antonio Ricci. Nella prossima puntata, in onda giovedì 5 febbraio, Don Massimo sarà chiamato a fare una scelta difficile.

Don Matteo 15, anticipazioni 5 febbraio: scelta complicata per Don Massimo

Puntata dal titolo altamente evocativo per Don Massimo: nell’episodio intitolato “Il buon pastore”, in onda su Rai 1 nella prima serata di giovedì 5 febbraio, il sacerdote dovrà dare corpo a uno dei princìpi di fondo della serie: prendersi cura del prossimo, anche quando farlo espone a rischi non trascurabili.

Al centro della prossima puntata di Don Matteo 15 troveremo sempre Don Massimo, chiamato a incarnare appieno il richiamo evangelico del titolo: quello del pastore di anime e corpi. Per il sacerdote protagonista della fiction si annuncia una scelta non facile e gravida di conseguenze. Don Massimo dovrà mettere al primo posto il bene di un’anima fragile, anche a costo di rischiare in prima persona.

Per Don Massimo la puntata “Il buon pastore” rappresenterà un banco di prova decisivo. Talvolta non è possibile prestare aiuto senza andare controcorrente, assumendosi in pieno le conseguenze spiacevoli legate alle proprie scelte. Pure la caserma dovrà fare i conti con un caso complesso, per nulla chiaro (almeno in un primo momento).

Durante le loro indagini i carabinieri dovranno interrogarsi non soltanto sui fatti ma anche sulle motivazioni profonde che hanno ispirato chi all’apparenza ha sbagliato. Il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) continuerà a essere un punto di riferimento per i suoi colleghi della caserma grazie alle intuizioni e alla leggerezza che lo contraddistinguono.

Tuttavia le tensioni interne alla caserma rimarranno alte. Nella quinta puntata di Don Matteo 15 proseguirà poi la trama che vede coinvolta Maria, la giovanissima ragazza in attesa di un figlio e priva di memoria che ha trovato accoglienza in canonica. Il legame con Giona assumerà nuove sfumature. Don Massimo dovrà decidere fin dove spingersi per proteggerli entrambi.

Anche la relazione tra Giulia e il capitano Martini continuerà a essere messa alla prova. Ormai proiettata verso il futuro, la coppia dovrà confrontarsi con le pressioni provenienti dall’esterno e con decisioni che potrebbero condizionare al tempo stesso la vita privata e quella professionale dei due innamorati.