Don Matteo 15: tensione, minacce e colpi di scena imperdibili nelle prossime puntate

La terza puntata di Don Matteo 15, andata in onda lo scorso 22 gennaio, si è rivelata un grande successo, raggiungendo il 22.8% di share. Il prossimo appuntamento sarà trasmesso il 29 gennaio e preannuncia di essere molto interessante.

La trama del prossimo appuntamento avrà come protagonista Cecchini, il maresciallo – secondo quanto riportato dalle anticipazioni – proverà a rimediare a un errore, ma non solo non ci riuscirà, peggiorerà anche la situazione.

Don Matteo 15, cosa accadrà nella quarta puntata della serie di Rai1

Secondo le anticipazioni di Don Matteo 15 nella quarta puntata vedremo il maresciallo Cecchini alle prese con una scelta sbagliata, dettata dall’impulso, che scatenerà una serie di eventi incontrollabili. Sebbene le sue fossero buone intenzioni, le cose le sfuggiranno di mano e dovrà capire come risolvere il problema.

Il maresciallo, interpretato da Nino Frassica dovrà affrontare una situazione del tutto inaspettata, che rasenterà il surreale e potrebbe diventare anche pericolosa. Cecchini dovrà fare i conti con Andrea, una ragazza che prova un sentimento d’amore nei suoi confronti, ma svilupperà una vera e propria ossessione, che gli renderà la vita di tutti i giorni impossibile. Questo loro rapporto sarà al centro della trama della prossima puntata di Don Matteo, ma potrebbe far parte anche dei prossimi appuntamenti.

Ma il vero colpo di scena della quarta puntata di Don Matteo 15 sarà l’arrivo di una donna misteriosa, il fatto che sarà in canonica scatenerà i dubbi di tanti protagonisti, che si chiederanno chi sia. Chiaramente non mancheranno imprevisti legati al suo arrivo e la sua sola presenza sarà in grado di smuovere la quiete di tutti e gli equilibri che si sono creati. Per sapere chi è, però, dovremo attendere la successiva puntata della serie di Rai1, intanto la sua identità resterà avvolta dal mistero.

Nella terza puntata di Don Matteo 15 abbiamo visto il festeggiamento del fidanzamento di Giulia e Diego, occasione per la quale sono arrivati a Spoleto i genitori del Capitano inaspettatamente bizzarri. Il maresciallo Cecchini ha fatto di tutto per evitare che si incontrino, proprio per non rovinare la festa. Don Massimo è molto preoccupato per Maria e per la sua sicurezza, mentre lei si è avvicinata molto a Giona. La fortunatissima serie di Rai 1 si compone di dieci episodi e i telespettatori non vedono l’ora di conoscere tutti gli sviluppi della trama.

Giunta alla sua quindicesima stagione, Don Matteo si conferma una delle serie più seguite dagli italiani, ottenendo sempre ascolti strepitosi. Anche in occasione della terza puntata è riuscita a sbancare, battendo il ritorno di Striscia la Notizia, nella nuova versione che prevede un singolo appuntamento in prima serata. Nemmeno l’attesissima rimessa in onda del tg satirico, dunque, ha fatto perdere ascolti alla serie di Rai1.