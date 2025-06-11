Don Matteo 15, gli spoiler della prossima stagione. “Tutto in pericolo”

Da lunedì 9 giugno il cast di Don Matteo è nuovamente impegnato per girare le riprese di una delle fiction più amate dal pubblico di casa nostra. Le location saranno quelle classiche della serie: Roma e Formello per le scene interne. Ancora Spoleto protagonista da settembre per gli esterni. Appuntamento alla primavera del 2026 per la messa in onda del nuovo ciclo di episodi di Don Matteo 15.

Come sempre la nuova stagione si annuncia ricca di sorprese, colpi di scena, nuovi ingressi nel parterre degli attori. Confermato per la prossima stagione il cast storico di Don Matteo, a partire da Raoul Bova nei panni di Don Massimo, Nino Frassica ancora una volta a interpretare il maresciallo Cecchini, Nathalie Guetta a recitare nella parte di Natalina.

Ma ci saranno anche Eugenio Mastrandrea (Capitano Diego Martini), Federica Sabatini (Giulia Mezzanotte) e Gaia Messerklinger (Vittoria). L’entusiasmo dei fan si è subito acceso dopo la conferma dell’inizio delle riprese. Nel frattempo direttamente dal set è arrivato il primo spoiler ufficiale della nuova stagione.

Don Matteo 15, spoiler della nuova stagione

Direttamente dal set è arrivato un indizio social. Un dettaglio solo apparentemente banale, ma che in realtà suggerisce molto: un cappello da donna lasciato in bella vista durante le prove costumi. Un cappello che sta a indicare una nuova figura centrale per gli equilibri della serie. Dovrebbe entrare dunque una giovane carabiniera, forse destinata a prendere il posto del capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta), uscita di scena nella precedente stagione di Don Matteo. Ma non solo: la nuova arrivata potrebbe scompigliare i rapporti tra Diego e Giulia.

Stando a quanto riportato dal magazine L’architetto, fonti vicine alla produzione indicano che a vestire la divisa del nuovo personaggio dovrebbe essere Irene Giancontieri, attrice già nota al pubblico ma alla sua prima esperienza importante in una serie di punta della Rai. La nuova carabiniera potrebbe irrompere con un effetto dirompente nelle dinamiche interne della caserma. Ma non solo, come detto.

La scorsa stagione si è conclusa con il riavvicinamento tra Diego Martini e Giulia Mezzanotte. Dopo tanti alti e bassi, scontri e incomprensioni, nel loro rapporto sembrava finalmente essere maturata una svolta. Ma dopo l’uscita di scena di Vittoria Guidi, con l’entrata in gioco di una nuova protagonista femminile le cose potrebbero complicarsi non di poco.

Nuovo triangolo amoroso in Don Matteo 15?

Stando ai primi rumor proprio la carabiniera interpretata da Irene Giancontieri potrebbe diventare il nuovo polo di un nuovo triangolo amoroso, innescando tensioni con Giulia. Insomma, amore a rischio tra Diego e Giulia? La new entry nel cast di Don Matteo potrebbe diventare una seria competitor della sorella di Don Massimo, alzando l’asticella del dramma e catalizzando così le attenzioni degli spettatori.

In questi giorni le riprese si stanno svolgendo nei teatri Lux Vide a Formello. La troupe si sposterà poi a Spoleto per quattro settimane, poi a novembre tornerà nella città umbra per altre quattro. La messa in onda di Don Matteo 15 è prevista per la primavera 2026, con ogni probabilità nella prima serata del giovedì.