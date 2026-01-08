Don Matteo 15, arriva la svolta per Don Massimo: tutte le anticipazioni

Sta per tornare Don Matteo. Appuntamento alle 21:30 di oggi, giovedì 8 gennaio 2026, per il primo appuntamento serale della quindicesima stagione di una delle fiction più amate di Rai 1. Raoul Bova sempre nei panni di Don Massimo nel primo episodio di Don Matteo 15, intitolato “Un angelo caduto dal cielo”.

Nella nuova stagione della fiction andata per la prima volta in onda il 7 gennaio 2000 troveremo come sempre messaggi importanti e buoni sentimenti, ma anche tanta azione. Sarà un Don Massimo ancora più dinamico quello che vedremo, pronto a fare appello al suo passato da carabiniere al punto da arrivare talvolta a entrare in contrasto con la veste sacerdotale.

Don Matteo 15, anticipazioni: la svolta di Don Massimo

Si può parlare di una vera e propria svolta per Don Massimo, alle prese con nuovi casi, che aiuterà Martini e Cecchini a risolvere situazioni intricate. Il sacerdote arriverà a far uscire, ancor più che in passato, il suo istinto da carabiniere. Don Massimo non cesserà di interrogarsi sul suo ruolo e sulla giustizia, come già nelle scorse stagioni.

Quale giustizia è più “giusta”? Quella divina o quella terrena? Dilemmi già affrontati dal sacerdote e che torneranno a ripresentarsi mettendolo a dura prova. Nessun dubbio invece sull’umanità a prova di bomba di Don Massimo che tuttavia non smetterà di riflettere su quale sia la propria vocazione in un mondo complesso come quello di oggi.

Non sarà soltanto Don Massimo a porsi domande. Anche i personaggi – vecchi e nuovi – della storica fiction targata Rai 1 si interrogheranno. Stasera ritroveremo il maresciallo Cecchini e il capitano Diego Martini, quest’ultimo con ruolo ancora più centrale anche sul piano sentimentale alla luce della relazione con Giulia Mezzanotte, sorella di Don Massimo.

Il rapporto tra Diego e Giulio attraverserà un momento delicato per via del recente lutto e di una fase di forte disorientamento personale e professionale per Giulia. Ci saranno anche Natalina e Pippo e nuovi volti come quello della giovane Maria, per non parlare di Caterina Provvedi, la nuova marescialla di Spoleto che entrerà come elemento di rottura nelle trame, ma anche con un segreto condiviso inizialmente solo con Don Massimo.

Entrerà in scena inoltre il Vescovo, figura di fondamentale importanza nel percorso spirituale di Don Massimo. Troveremo anche Giona Sandrini e Mathias Belli. Non mancheranno poi le partecipazioni speciali, tra le quali spicca quella di Max Tortora nella parte del padre di Diego Martini.

Cosa succederà nei primi due episodi di Don Matteo 15

La quindicesima stagione di Don Matteo inizierà con il ritrovamento in una piccola chiesa di campagna di una ragazza, incinta e gravemente ferita, priva di memoria. Sarà Don Massimo a trovarla e portarla in ospedale, accogliendola poi in canonica. La giovane dirà di chiamarsi Maria, ma fin da subito apparirà chiaro che il suo passato cela qualcosa di pericoloso, oltre che di misterioso.

Don Massimo si renderà presto conto che qualcuno potrebbe essere sulle tracce di Maria e sentirà il bisogno di proteggerla in maniera concreta, arrivando a muoversi su un terreno molto scivoloso anche per il suo rapporto con la fede. Nel frattempo l’arrivo della nuova, energica marescialla Caterina Provvedi creerà subito scompigli e attriti con Cecchini, a rischio pensionamento per una questione burocratica che Martini proverà a risolvere.

Nel secondo episodio Don Massimo continuerà a prendersi cura di Maria, cercando nel frattempo di ricostruire il suo passato per comprendere da dove nasce il pericolo che la minaccia. Entrerà in scena anche Giona, un sedicenne in grande difficoltà dopo aver lasciato la scuola e che sembrerà volersi sottrarre ad ogni aiuto. Il sacerdote proverà ad avvicinarlo per cercare di dargli una seconda possibilità.