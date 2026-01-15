Don Matteo 15 anticipazioni seconda puntata: la verità sul futuro di Cecchini

Grande ritorno su Rai 1 con la nuova stagione di Don Matteo. Raoul Bova è tornato nei panni di don Massimo ed è successo di tutto nella prima puntata. Il Maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica, è finito al centro di un equilibrio che ha messo a rischio il suo posto di lavoro. Nel frattempo, è già pronta la sua sostituta, ossia la marescialla Caterina Provvedi, personaggio impersonato dall’attrice Irene Giancontieri.

Il futuro del maresciallo Cecchini

Nella prima puntata della fiction Rai, intitolata Un angelo caduto dal cielo, Cecchini è stato protagonista di un grande equivoco. Per via di una dimenticanza del capitano Martini, il maresciallo sta per andare in pensione e viene mandato in caserma il suo sostituto, la marescialla Caterina Provvedi. A quel punto Martini ha cercato di rimediare mantenendo il segreto con il Maresciallo, ma quest’ultimo ha sentito la conversazione tra il capitano e la Provvedi e ha pensato che in realtà sarà presto promosso. Alla fine della puntata, il Maresciallo è svenuto cadendo da una scala appena gli è stata detta la verità.

In molti si chiedono quindi se il protagonista potrà realmente andare in pensione nel corso delle prossime puntate, e quindi di conseguenza uscire di scena dal cast. Lui è tra l’altro una vera colonna portante della storica serie tv, che ha visto negli anni la presenza di molti attori di successo.

Le anticipazioni sulla seconda puntata

Il primo episodio, in onda il prossimo 15 gennaio su Rai 1, sarà intitolato Nel ventre della balene. Il Capitano Martini è chiamato ad indagare su quanto accaduto e a ficcare il naso è anche don Massimo, che cerca sempre di essere una spalla per chi ha bisogno di aiuto e di supporto. Il protagonista della puntata è quindi Giona, un ragazzo problematico che ha deciso di lasciare la scuola e non tornarci più. Intanto, in caserma il maresciallo Cecchini è ancora arrabbiato con il Capitano perché rischia di andare in pensione per una sua dimenticanza.

Lui non ha voglia di lasciare l’Arma, anche se la sua sostituta è già arrivata e sta cercando di prendere il suo posto. A Spoleto arriva Mathias, un amico di Giulia, che sembra provare per lei qualcosa in più. Una sintonia, quella tra i due, che preoccupa molto Diego, il quale cerca di non lasciarsi sopraffare dalla gelosia. Tra i due sembrerebbe che, un po’ di anni prima, ci sia stato un rapporto andato oltre la semplice amicizia.