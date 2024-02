Oggi, domenica 11 febbraio 2024, in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, Mara Venier condurrà in diretta una puntata speciale di Domenica IN che, per l’occasione, diventa Domenica IN speciale Sanremo e allunga la sua messa in onda fino alle 20. La trasmissione in via del tutto eccezionale, come da tradizione, sarà dedicata totalmente al 74mo Festival della Canzone Italiana concluso ieri

Domenica IN speciale Sanremo, 11 febbraio 2024: anticipazioni

Saranno tanti gli ospiti per questo speciale dedicato alla 74mo edizione del ‘Festival di Sanremo’; le luci dell’Ariston si riaccenderanno per ospitare l’imperdibile appuntamento successivo alla finale di sabato 10 febbraio e condotta con successo da Amadeus.

Un puntata speciale che vedrà ospiti, subito dopo il Tg1 delle ore 13.30, tutti i cantanti e protagonisti della kermesse sanremese.

Fiorella Mannoia, Geolier, Dargen D’Amico, Emma, Fred De Palma, Angelina Mango, La Sad, Diodato, Il Tre, Renga e Nek, Sangiovanni, Alfa, Il Volo, Alessandra Amoroso, Gazzelle, Negramaro, Irama, Rose Villain, Mahmood, Loredana Berté, The Kolors, Big Mama, Ghali, Annalisa, Mr. Rain, Maninni, Ricchi e Poveri.

Nel ricco parterre a commentare le esibizioni, anche alcuni giornalisti e opinionisti. Ospite d’eccezione Riccardo Cocciante, che si esibirà dal vivo con “Bella senz’anima”, brano di successo del 1974. La regia è di Stefano Vicario.

Domenica IN speciale Sanremo, 11 febbraio 2024: come seguirlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire la prima serata del Festival di Sanremo 2023 in diretta dalle ore 14:00 su Rai 1 e, in streaming, sul sito Rai Play nella sezione dirette.

