Domenica 30 aprile 2023 l’appuntamento è con una nuova puntata di Domenica in il varietà del pomeriggio del giorno di festa diretto e condotto da Mara Venier in onda sulla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo. Un nuovo pomeriggio festivo con tanti ospiti e tanti temi che tengono compagnia al folto pubblico che sceglie Mara Venier e Domenica in per passare in famiglia il pomeriggio del settimo giorno della settimana, quello dedicato al riposo dopo le fatiche della settimana.

Si parte con Carolyn Smith, la presidente di giuria di Ballando con le stelle, che sarà protagonista di una bella chiacchierata con l’amica Mara. In questo segmento di Domenica in protagonisti a sorpresa anche alcuni maestri di ballo dello show diretto e condotto da Milly Carlucci. Per il mondo del cinema in studio domenica da zia Mara l’attrice Claudia Gerini. La protagonista di “Sono pazzo di Iris Blond” ha appena scritto un libro dal titolo “Se chiudi gli occhi” che uscirà il prossimo 2 di maggio.

Nel libro l’attrice parla anche delle relazioni sentimentali che ha avuto nella sua vita. Da legame con Gianni Boncompagni ai tempi di “Non è la Rai“, fino a Federico Zampaglione, suo ex compagno e padre della figlia Linda. Ma la Gerini parla anche di un flirt con il regista ed interprete proprio di “Sono pazzo di Iris Blond” ovvero Carlo Verdone.

Per la musica è previsto nella prossima puntata di Domenica in un ricordo di Mia Martini, mancata il 12 maggio del 1995. In studio con Mara la sorella Leda Bertè ed il cantautore Enzo Gragnanello con cui Mimì ha avuto un lungo e prolifico sodalizio artistico. Un brano fra i più celebri della loro collaborazione artistica sicuramente è “Cu’mmè” che Mimì ha cantato insieme al grande Roberto Murolo. Qui vediamo una loro partecipazione ad una Serata d’onore di Pippo Baudo :

Ancora per il mondo del cinema ospite di Domenica in una delle coppie più celebri del mondo di celluloide, ovvero Laura Chiatti e Marco Bocci e per la musica Alberto Bertoli, figlio del grande ed indimenticato Pierangelo Bertoli, di cui ascoltiamo il suo brano bandiera: “A muso duro” :

Collegamenti poi con piazza Plebiscito a Napoli per quella che potrebbe essere la grande festa scudetto del Napoli calcio, che domenica affronterà alle ore 15, in casa, la Salernitana. Appuntamento dunque per tutto questo e molto altro per la puntata del 30 aprile 2023 di Domenica in, come sempre diretta e condotta da Mara Venier dalle ore 14 naturalmente su Rai1.