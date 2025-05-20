Domenica In, Mara Venier in lacrime nell’ultima puntata. Sul ritorno a settembre: “Chi vivrà vedrà”

Questa stagione di Domenica In è giunta al termine, non senza grandi emozioni e, soprattutto, con la commozione della padrona di casa, Mara Venier. La presentatrice, che detiene il record per numero di conduzioni, ha salutato il pubblico di Rai Uno in lacrime, segno del suo grande amore per lo storico contenitore della domenica pomeriggio.

Lo show è da tempo la seconda casa di zia Mara, ma più il tempo passa e più la conduttrice sente l’esigenza di dirgli addio, sia perché avverte il bisogno di trascorrere più tempo con la sua famiglia, sia per avere la libertà di dedicarsi ad altri progetti, magari anche meno impegnativi.

Tuttavia, l’affetto dei telespettatori e la grande famiglia che ruota attorno al format sono la calamita che non le permette di staccarsi. Anche quest’anno, come accade puntualmente, l’ultimo saluto prima delle vacanze estive è stato particolarmente sentito.

Mara Venier torna a settembre?

Lo studio di Domenica In, nella sua recente e ultima puntata, è stato avvolto dall’atmosfera della nostalgia, con Mara Venier visibilmente in difficoltà a trattenere le lacrime, tanto che più che una chiusura di stagione è apparso come un vero e proprio congedo.

Nelle scorse settimane, molte voci si sono rincorse sulla possibilità che questa sia stata l’ultima stagione per la conduttrice, volto simbolo del contenitore domenicale da oltre un decennio. A confermare i dubbi, la stessa Venier che, senza dare risposte definitive, ha lasciato il pubblico con un enigmatico quanto toccante “Chi vivrà, vedrà”, pronunciato col fiato corto e gli occhi lucidi.

Un punto interrogativo che pesa non solo tra il pubblico affezionato che ritrova in Venier il punto di riferimento dei pomeriggi domenicali, ma anche dei colleghi e amici che non si sono risparmiati con i messaggi e gli appelli: molti volti della televisione sono desiderosi di rivedere Mara Venier al timone di Domenica in a settembre.

L’ ultima puntata si è concentrata sulla carrellata di video-saluti, da Da Carlo Conti ad Antonella Clerici, passando per Milly Carlucci, Vincenzo Mollica e Massimo Ranieri e tutti hanno lanciato un invito chiaro: “Mara, torna a settembre!”. Proprio Ranieri ha strappato un sorriso alla conduttrice reinterpretando in chiave affettuosa le parole di Torna a Surriento, cantando “Vire Mara quant’è bella… ma nun me lassà… torna a settembre, famme campà!”.

Non è mancato nemmeno un omaggio video che ha ripercorso i momenti più significativi della conduzione di Venier, dalle interviste con giganti del cinema internazionale come Francis Ford Coppola, fino agli scambi brillanti con Carlo Verdone. A fare da filo conduttore, la voce calda e inconfondibile di Vincenzo Mollica.

Ma oltre alla tv, Mara ha mostrato con delicatezza anche il volto più intimo della sua vita. Con le lacrime agli occhi ha confidato al pubblico: “Non sono stati mesi facili per la mia vita privata”. Un chiaro riferimento ai problemi di salute del marito Nicola Carraro, al quale ha rivolto una dolce dichiarazione d’amore in diretta: “Nicola, ti amo. Sei la mia vita. Ricominceremo e torneremo come prima”.

Tuttavia c’è un motivo in più per far tornate l’amata conduttrice a Domenica In anche nella prossima stagione: nel 2026 Domenica in festeggerà un compleanno importante. Sono passati infatti ben 50 anni da quel 1976, anno in cui lo show nasceva sotto la guida di Corrado. Si parla di possibili cambi nella formula, magari con l’introduzione di co-conduttori o un affiancamento per alleggerire il carico, ma nulla è stato confermato.