L’attore indiano Kabir Bedi ha rovinato quello che finora a Domenica In si stava rivelando un ottimo spazio informativo sul Covid-19. Mara Venier, dopo aver aperto la puntata con l’intervista al consigliere del Ministero della Salute Walter Ricciardi, si è fatta affiancare dal giornalista Roberto Poletti nel faccia a faccia successivo con il professor Luca Richeldi, uno dei componenti del Comitato Tecnico Scientifico.

Nel corso di entrambe le interviste la conduttrice ha ospitato in collegamento il divo di Sandokan. Se in presenza di Ricciardi l’attore ha parlato a grandi linee della situazione vaccinale nel suo Paese, davanti a Richeldi si è lanciato in una spiegazione molto ardita sui pochi casi in India, soprattutto dopo che Poletti aveva avuto l’impressione che stesse nicchiando sull’occasione di fare il vaccino.

Bedi ha dichiarato:

“Io concordo con quel che diceva Charles Darwin sull’evoluzione, ovvero che l’uomo sopravvive alle difficoltà. Da noi ci sono pochi casi probabilmente grazie all’alimentazione a base di pepe nero, cannella e aglio. Questi cibi darebbero un’’immunità”.

Immediata la replica di Richeldi (“Sicuramente cannella e aglio fanno bene, ma non esiste alcuna evidenza scientifica circa l’immunità”), anche se qualche minuto prima il collega Ricciardi aveva chiaramente spiegato che, come riportato dal Corriere della Sera, i non tantissimi casi in India erano spiegabili con il fatto che la popolazione risulta molto giovane.

e niente, su Rai1 c’è Kabir Bedi ci spiega che gli indiani si ammalano meno di Covid perché mangiano zenzero, cannella e aglio. Per fortuna poi Richeldi precisa che sì, l’alimentazione sana è importante, ma non ci sono evidenze scientifiche. #DomenicaIn — Francesco Canino (@fraversion) January 31, 2021

Per fortuna a concludere questo momento imbarazzante di Domenica In arriva Ornella Vanoni, che non ha attraversato un buon momento di salute proprio a causa del Covid:

“Ho avuto subito un mal di pancia forte, ma il peggio è arrivato dopo. Se la scienza mi mette a disposizione qualcosa per non soffrire, io la prendo”.

Tuttavia, la cantante ha confessato a Mara di essere triste. Il motivo viene subito spiegato: “In Rai non hanno fatto entrare la mia cagnolina Ondina“.