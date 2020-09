Domenica In, dibattito su Ballando con le stelle. Dopo la seconda puntata in prima serata del talent show di Milly Carlucci, Mara Venier ha guidato il talk sulla trasmissione nel corso del contenitore pomeridiano di Rai 1. A dominare la prima parte della trasmissione, l’ennesimo imprevisto di questa edizione di Ballando con le stelle, l’appendicite in peritonite che ha messo fuori gioco Raimondo Todaro e lasciato senza partner la concorrente Elisa Isoardi.

Nella serata di ieri, Elisa Isoardi è così dovuta scendere in campo da sola, riuscendo comunque a guadagnarsi il placet della giuria e il tesoretto dei voti extra. Una grande occasione per l’ultima conduttrice de La prova del cuoco di far conoscere al pubblico il lato più caldo del suo carattere, emerso anche durante la puntata di Domenica In, nel momento in cui Mara Venier ha deciso di videochiamarla a sorpresa. Come di consueto, la presentatrice veneta ha tirato fuori dalla tasca lo smartphone per chiamare Elisa Isoardi nella diretta di Domenica In, che ha risposto dopo essere frettolosamente uscita dalla doccia.

Elisa Isoardi è così comparsa sullo schermo dello smartphone della Zia Mara con un asciugamano intorno al corpo, richiamando alla memoria di Selvaggia Lucarelli, giudice di Ballando con le stelle ed ospite in studio, la foto che la showgirl pubblicò su Instagram per confermare la fine della relazione con Matteo Salvini. Ricordate lo scatto col bacio di addio, con le frase del cantautore e poeta Gio Evan, che dominò i gossip nel 2018? Ecco le parole di Elisa Isoardi a Domenica In a Mara Venier:

Mi ha urlato mia mamma di uscire subito la doccia! Ringrazio tutti, ma voi siete matti! Senti, ma quando se famo una cacio e pepe?

Operazione simpatia di riuscita?