La Premier Giorgia Meloni si è collegata nel corso della prima puntata della nuova stagione di Domenica In. Ecco cosa ha detto.

Domenica In e il collegamento con la Premier Giorgia Meloni: cosa è successo

La nuova stagione di Domenica In è iniziata con una novità non di poco conto: la premier Giorgia Meloni si è collegata in diretta con Mara Venier, rompendo gli schemi tradizionali del programma e portando in studio un’inaspettata componente istituzionale. Non un intervento politico, ma un collegamento che ha scelto di lasciare la politica da parte per concentrarsi su un tema che parla di identità nazionale: la cucina italiana. Un collegamento del tutto inaspettato che, evidentemente, non può che acuire l’attuale scontro anche di natura politica.

Il primo appuntamento di oggi ha visto l’ingresso di un panel di conduttori, tra cui Enzo Miccio, Teo Mammucari e Tommaso Cerno, ognuno a gestire una parte del programma. Ma è il collegamento con Meloni, dal Tempio di Venere a Roma, che ha attirato l’attenzione. La premier ha partecipato all’evento che celebra la cucina italiana come patrimonio culturale immateriale, una causa che ha suscitato una mobilitazione in tutto il Paese. In ben 120 città sono state organizzate tavolate, aperte a tutti coloro che volessero unirsi a una celebrazione del buon cibo, preparato da chef di fama internazionale come Heinz Beck e Alessandro Borghese.

Giorgia Meloni in collegamento

“Vogliamo celebrare una delle cose più straordinarie che abbiamo, che raccontano la nostra cultura, la nostra identità, la nostra forza”, ha dichiarato Meloni, riferendosi al valore economico della cucina italiana, che contribuisce per circa 250 miliardi di euro all’economia globale. Una dichiarazione che si inserisce perfettamente nel contesto del programma, dove la tradizione e il “pranzo della domenica” sono al centro della conversazione. Un intervento, dunque, fuori dai cliché comuni, quello di Giorgia Meloni.

La conduttrice Mara Venier ha colto l’occasione per porre una domanda personale alla presidente del Consiglio, chiedendo quale fosse il suo ricordo del pranzo domenicale. Con una risposta che ha toccato un lato più umano della premier, Meloni ha ricordato di trascorrere queste occasioni con i nonni, un gesto che sottolinea l’importanza di legami familiari forti, al di là dei riflettori politici.

Insomma, un’apertura col botto per la nuova stagione di Domenica In, totalmente rinnovata. In attesa di capire quanti telespettatori abbiano seguito il momento dell’intervento, sicuramente Mara Venier non poteva sognare ripresa più eclatante. Anche se, ovviamente, soprattutto, sui social, non mancano le polemiche circa la presunta infiltrazione della politica delle reti pubbliche. Anche in programmi non precisamente politici, com’è, appunto, Domenica In.