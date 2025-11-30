Domenica In, anticipazioni di oggi: Barbara D’Urso e Can Yaman guidano una puntata ricchissima

Una Domenica In che torna a pieno orario con un tasso di ospiti di altissimo livello: Barbara D’Urso, Can Yaman, Pio e Amedeo, Lino Banfi e tanto Sanremo.

Torna a tempo pieno Domenica In dopo che la settimana scorsa la trasmissione ammiraglia della domenica di RAI Uno era stata costretta a lasciare spazio alla finale di Coppa Davis, vinta trionfalmente dalla squadra italiana.

Domenica In oggi alle 14.00

Dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma Domenica In promette una puntata che tra le più dense della nuova stagione. Mara Venier, affiancata come sempre da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio, prepara un pomeriggio in cui cinema, musica, fiction e attualità si incroceranno senza pause. Il clima è quello delle grandi occasioni, complice una scaletta con un paio di colpi di scena importanti.

L’attenzione è forte soprattutto per due momenti in modo particolare: il ritorno di Barbara D’Urso in un’intervista lunga e molto attesa, e la presenza della superstar turca Can Yaman, protagonista della serie evento Sandokan al via su Rai1 da domani, 1 dicembre. Sono due ingredienti che da soli basterebbero a definire il peso della puntata, ma Mara Venier spinge sull’acceleratore con un parterre ancora più ampio.

Barbara D’Urso rompe il silenzio

La conduttrice napoletana torna a Domenica In per confrontarsi su carriera, scelte e nuove strade, comprese quelle aperte dalla sua esperienza a Ballando con le Stelle. Con lei ci sarà il ballerino Pasquale La Rocca, con cui racconterà prove, emozioni e retroscena del percorso nello show di Rai1.

Per Barbara D’Urso si tratta di un confronto interessante: la sua lunghissima esperienza a Mediaset non le aveva consentito di essere facilmente ospite di altri programmi, e il passaggio da Domenica In è molto significativo. Sarà interessante capire se la ex conduttrice di Pomeriggio Cinque vorrà tornare sul suo clamoroso addio alla rete che l’ha vista protagonista per molti anni e sul lungo periodo sabbatico che ne è seguito.

Can Yaman e il ritorno di Sandokan

Il pubblico avrà anche l’occasione di ascoltare Can Yaman alla vigilia del debutto del kolossal Sandokan. L’attore racconterà la preparazione fisica, le responsabilità del ruolo e qualche dettaglio inedito sulla serie. Si tratta di uno dei grandi eventi della stagione RAI Uno che rispolvera un personaggio amatissimo dal grande pubblico come il classico dipinto dalla penna di Emilio Salgari, affidato oltretutto a un attore estremamente popolare. Sarà interessante capire come Yaman si è calato nei panni dell’eroe di Mompracem che in passato era stato vestito da un altro attore amatissimo come Kabir Bedi.

Pio e Amedeo, Lino Banfi e la fiction di Rai1

Spazio poi al cinema con Pio e Amedeo che presentano Oi vita mia, accompagnati da Lino Banfi che li ha affiancati sul set del film in programmazione con molte aspettative da questo fine settimana. Sul fronte fiction arrivano Giacomo Giorgio per Carosello in Love e Alessio Vassallo per L’altro Ispettore, due prodotti che rafforzano la presenza narrativa del prime time Rai.

Sanremo 2026: anticipazioni e commenti

Ma soprattutto siamo a pochi minuti dall’annuncio dei Big dell’attesissima prossima edizione del Festival di Sanremo, condotto ancora una volta da Carlo Conti. Tra indiscrezioni e voci la puntata ospiterà un talk a più voci con Bruno Vespa, Gigliola Cinquetti, Nicoletta Mantovani e Luca Dondoni che tenteranno di anticipare alcuni dei nomi in procinto di esibirsi alla prossima rassegna della canzone italiana tra analisi, sensazioni e primi pronostici.

Giochi e varietà

A chiudere, la trasmissione la consueta leggerezza di Teo Mammucari nella sua personale. Versione e Il Musichiere e La cassaforte di Domenica In, oltre alle incursioni di Enzo Miccio dedicate al mondo di Carosello.

Questa edizione di Domenica In continua a mostrare la volontà di Mara Venier di tornare a un varietà classico ma allo stesso tempo contemporaneo, dove l’intervista si alterna al gioco, il talk all’intrattenimento puro. La scelta degli ospiti riflette proprio questa formula: personalità molto diverse tra loro, provenienti da mondi differenti, che compongono un mosaico pensato per accompagnare il telespettatore per l’intero pomeriggio.