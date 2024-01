Domenica in e gli ospiti della ventesima puntata. Tutti pazzi per Sanremo (Anteprima TvBlog)

Eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale per raccontarvi il menu della nuova puntata di Domenica in, che andrà in onda domenica 28 gennaio 2024 a partire dalle ore 14 su Rai1. Anche l’ultima puntata del primo mese del 2024 sarà ricca di ospiti ed intrattenimento per tenere compagnia alla famiglia italiana nel territorio famigliare per eccellenza, quello cioè della domenica pomeriggio. Ospiti ed argomenti che saranno presentati come sempre da Mara Venier, che conduce e dirige questo storico contenitore del pomeriggio del giorno di festa.

Tutti pazzi per Sanremo e tutti pazzi per il format di Domenica in

La partenza è ormai d’obbligo con quello che è diventato un format nel format, ovvero Tutti pazzi per Sanremo. Il momento che occupa tutta la prima parte di Domenica in sta avendo un grande successo di pubblico, condito da un consenso della critica. Uno spazio che da luce alle grandi glorie dei vecchi Festival di Sanremo, che insieme alle loro esibizioni musicali dei successi degli anni scorsi del Festival, hanno creato un gruppo ed una simpatica alchimia, guidata dalla direttrice d’orchestra del programma, Mara Venier.

I protagonisti del format sanremese e l’intervista a Iva Zanicchi

Vediamo dunque chi sono i protagonisti di questa puntata di Tutti pazzi per Sanremo. In studio con Mara Venier ci saranno Bobby Solo, Nicola Di Bari, Tony Dallara, Ricky Gianco, Dik Dik, Donatello, Robertino, Maurizio Vandelli, Wilma De Angelis, Iva Zanicchi e Marino Bartoletti. Poi sempre per la musica ospite nel finale di Domenica in Marco Conidi con il gruppo folk “L’orchestraccia“. Iva Zanicchi sarà poi protagonista di un faccia a faccia con zia Mara per una lunga intervista.

Menu quindi molto attraente quello della ventesima puntata di Domenica in, condotta e diretta da Mara Venier ed in onda domenica 28 gennaio 2024 a partire dalle ore 14 su Rai1.