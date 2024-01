Eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale per raccontarvi il menu della nuova puntata di Domenica in, che arriverà domenica 21 gennaio 2024 a partire dalle ore 14 su Rai1. Anche la penultima puntata del primo mese del 2024 sarà ricca di ospiti ed intrattenimento per tenere compagnia alla famiglia italiana nel territorio famigliare per eccellenza, quello cioè della domenica pomeriggio. Padrona di casa di Domenica in è Mara Venier, che conduce e dirige questo storico contenitore del pomeriggio del giorno di festa.

Il Festival di Sanremo a Domenica in

Siamo dunque a raccontarvi alcune delle succulenti portate che verranno messe nei piatti da Mara domenica 21 gennaio 2024. Si parte ancora un volta con un format nel format. Ovvero quel “Tutti pazzi per Sanremo” che ormai è diventato un appuntamento fisso di queste settimane a Domenica in. Mara Venier dunque, anche per la diciannovesima puntata del suo programma, aprirà le porte del suo studio romano a quello che ormai è diventato un club di cantanti e di celebrità.

Il club delle celebrità sanremesi

Spazio dunque anche questa settimana a Bobby Solo, Maurizio Vandelli, Albano, Tiziana Rivale, Michele, Tony Dallara, Silvia Mezzanote e Marina Occhiena. Presente in studio anche il buon Marino Bartoletti, vera memoria storica del Festival di Sanremo. Si parte dunque anche nella diciannovesima puntata di Domenica in con questo format sanremese, a ormai pochi giorni dalla partenza dell’edizione numero cinque targata Amadeus del Festival di Sanremo.

Biagio Antonacci a Domenica in

La musica però la farà da padrone nella puntata numero diciannove di Domenica in non solo per il Festival di Sanremo. Ospite di Mara Venier nell’altro format nel format di questa edizione del varietà di Rai1 il cantautore Biagio Antonacci. “L’inizio” questo è il titolo del nuovo album, il sedicesimo, che Biagio Antonacci ha dato alle stampe. Di questo nuovo lavoro è stato scelto come singolo apri pista il pezzo “A cena con gli dei“. Un album questo in cui Antonacci esplora e racconta la sua vita con i tre figli. Temi che senza dubbio verranno esplorati da Mara Venier durante l’intervista che farà da corollario alle esibizioni musicali di Biagio, compresa naturalmente quella di “A cena con gli dei”.

Biagio Antonacci in “A cena con gli dei”

Scialpi omaggia Domenico Modugno

A Domenica in poi è prevista anche la presenza del cantante Scialpi che farà un’omaggio ad uno dei Re del Festival di Sanremo, ovvero il grande Domenico Modugno. L’appuntamento dunque per questo e molto altro è per la diciannovesima puntata di Domenica in il giorno 21 gennaio 2024 a partire dalle ore 14 su Rai1, il tutto diretto e condotto, naturalmente da Mara Venier.