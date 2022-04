Domenica in e gli ospiti della trentatreesima puntata

Siamo a pochi giorni dal consueto appuntamento con Domenica in, il tradizionale programma diretto e condotto da Mara Venier che tiene compagnia al pubblico della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo nel pomeriggio del giorno di festa. Qui su TvBlog è giunto il momento per anticiparvi tutto quello che c’è da sapere sulla puntata del primo maggio di questo programma.

Si parte subito con la grande musica e con uno dei componenti storici della band dei Pooh, ovvero Roby Facchinetti che dalla sua amica Mara festeggerà il suo compleanno (sono 78 candeline) e con lui per festeggiarlo ci saranno i suoi amici Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli. In studio poi una folta rappresentanza dei fans del gruppo dei Pooh, da cui scaturirà un momento di canzoni a richiesta, nello sterminato repertorio della celebre band italiana.

Torna poi in studio dall’amica Mara il comico ed attore Teo Teocoli per un momento di spettacolo con uno dei suoi cavalli di battaglia, ovvero l’imitazione di Ray Charles, dopo una lunga intervista con Mara. Teo poi si sottoporrà ad una lezione di Twist insieme ad un gruppo di ballerini e a proposito di twist ecco arrivare Peppino Di Capri, che proporrà un medley al pianoforte dei suoi più grandi successi musicali, fra i quali appunto “Let’s twist again” e ancora “Speedy Gonzales” e “St. Tropez tiwst“.

Avanti con il cinema per la pellicola “Una squadra” diretta e prodotta d Domenico Procacci, con Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, docuserie questa che racconta la storia della nazionale italiana di tennis che ha vinto la Coppa Davis nel ’76. Si torna poi al mondo delle sette note con il cantante Aiello che riproporrà il pezzo che ha partecipato al Festival di Sanremo del 2021 “Ora” e poi eseguirà il suo nuovo singolo “Paradiso“. Il momento dedicato al mondo dei libri vedrà ospite di Domenica in la virologa Ilaria Capua per il suo libro “Il coraggio di non aver paura“, mentre il finale di puntata sarà dedicato ad una festa di compleanno speciale, quella cioè di Nello Buongiorno, che festeggerà con l’amica Mara anche i 60 anni di carriera, cantando la mitica canzone “Tu non mi lasciare mai”, protagonista di tante Domeniche in con Mara Venier.

Appuntamento dunque per tutto questo il pomeriggio del primo maggio, a partire dalle ore 14 in diretta su Rai1 per la puntata numero 33 della stagione 2021-2022 di Domenica in, come sempre diretta e condotta da Mara Venier.